EPCC: la nuova sfida quotidiana del late night show con Alessandro Cattelan. Tutte le novità [VIDEO]

Giovedì 16 febbraio torna l’appuntamento di Sky Uno HD con il late night show E poi c’è Cattelan che in questa nuova stagione diventa striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì in seconda serata. A guidare le danze il brillante Alessandro Cattelan che, come ci ha abituato, accoglie i suoi ospiti con spontaneità coinvolgendoli in divertenti siparietti.

Nella nuova formula, lo show ha una durata di mezz’ora in cui si alternano momenti di leggerezza, interviste, rubriche, musica – confermati gli Street Clerks come “resident band” – e un occhio sempre aperto all’attualità grazie proprio alla quotidianità della messa in onda. «Ripartiamo con un programma che è nato con l’ambizione di seguire la direzione dei late night americani e quest’anno abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello, quello della quotidianità», racconta Cattelan alla stampa.

E continua: «La sfida vera è aumentare le puntate durante la settimana senza perdere pubblico, quindi aggiungere senza diminuire e l’impegno è tutto nel trovare la giusta misura. La messa in onda quotidiana di mezz’ora ci permette di essere più immersi nell’attualità per un totale di 40 puntate fino al 4 maggio con registrazioni nel tardo pomeriggio per la sera stessa e una replica il giorno dopo in access. Il venerdì, invece, è una sorta di best of che ricostruisce una puntata intera».

Primo super ospite nello studio di EPCC è la star Robbie Williams cui seguono nomi celebri del panorama italiano e internazionale. «La linea guida è il costume e la stagione è lunga, perciò siamo aperti a ospiti che vengano dal cinema, dalla musica e dallo sport. Partiamo con Robbie, il più grande entertainer in vita, e ad aprire la prima puntata è Cesare Cremonini. Per quanto riguarda la struttura del programma, abbiamo più o meno due ospiti a puntata; l’atteggiamento nei loro confronti è quello di divertirsi insieme a loro. Devo dire che gli artisti sono sempre molto generosi nei nostri confronti».

Tra i nomi già annunciati compaiono Bebe Vio, Benji & Fede, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Manuel Agnelli, Jasmine Trinca, Fabio Rovazzi, Tommaso Paradiso, Anna Tatangelo, Jack Savoretti, Elio Germano, Fabio De Luigi, Chiara Galiazzo e Brunori Sas.

Novità anche per quanto riguarda le rubriche, con nuove sezioni che aggiornano un programma che di anno in anno va confermandosi tra i migliori in programmazione. Annuncia Cattelan: «In questa quarta edizione abbiamo pensato a nuovi momenti tra i quali un monologo iniziale sull’attualità e una serie di rubriche seriali inedite. Un esempio? Visto che ormai in Italia ci sono programmati interi in cui si canta in auto, noi abbiamo pensato al parking karaoke, ovvero una rubrica dedicata al momento del parcheggio. Rigorosamente cantando».