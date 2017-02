Dark Polo Gang: sabato 18 febbraio speciale live ai Magazzini Generali di Milano

Sabato 18 febbraio la serata milanese fa rima con Dark Polo Gang, il collettivo romano che fa tappa ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 per un esclusivo appuntamento live. In occasione della performance la crew rap presenta dal vivo il progetto Full Metal Dark, disponibile in free download, oltre ad alcuni brani che l’hanno resa virale in rete, da Riviste alla recente Spezza cuori.

DarkSide, Pyrex, Tony e Wayne si esibiscono in uno show realizzato in collaborazione con “Boom – il party liceale”. I biglietti per assistere sono disponibili in prevendita su MailTicket o acquistabili direttamente in loco (ingresso in prevendita 15 € con 2 consumazioni comprese / tavoli pista: 20 € a persona, tavoli privè: 25 € a persona / Apertura porte ore 19:00).