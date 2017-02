‘Botanica’: il ritorno dei DeProducers con un album e un tour dedicati a musica e mondo vegetale. Info

Hanno studiato il rapporto tra la musica e gli astri nel Planetario, ora i DeProducers (Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci) hanno deciso di continuare la loro ricerca scientifico-musicale con Botanica, il nuovo progetto dedicato al mondo vegetale. In uscita il 21 marzo 2017 per Ala Bianca su distribuzione Warner Music, l’album inaugura una serie di date live al via dallo stesso giorno. Il lavoro è co-prodotto e co-ideato dall’azienda Aboca e vede la consulenza scientifica per la parte testuale del Prof. Stefano Mancuso, ricercatore nel campo della neurobiologia vegetale. Musicisti e studiosi si sono interrogati sulle connessioni esistenti fra il suono e il mondo vegetale dando vita a un racconto in musica che viene tradotto sul palco in uno show inedito.

Al via da Roma, il Botanica Tour tocca le principali città italiane secondo il seguente calendario: 21 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: posto unico a sedere numerato – ingresso € 10 + ddp circuito TicketOne; 22 aprile – Genova, Supernova Festival / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: posto unico in piedi – ingresso € 7 + ddp circuito HappyTicket; 6 maggio – Rovereto, Mart / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: Posto in piedi – ingresso gratuito.

3 giugno – Sansepolcro (AR), Festival del Cammino di Francesco / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: posto unico – ingresso gratuito; 22 luglio – Firenze, Piazza Ss. Annunziata / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: posto unico a sedere non numerato – ingresso gratuito; 15 settembre – Pordenone, Pordenonelegge Festa del libro con gli autori / Inizio spettacolo: ore 21.00, Biglietti: posto unico – ingresso gratuito.

Queste sono solo le prime date annunciate di un tour che prosegue nel 2018 proseguirà con tappe in Europa e negli USA. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il sito TicketOne e nei circuiti ufficiali indicati a partire dalle ore 12.00 di giovedì 16 febbraio.