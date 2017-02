‘Vorrei essere una canzone’: fuori il videoclip de Lo Stato Sociale che anticipa il nuovo album

In attesa del nuovo album Amore, lavoro e altri miti da sfatare (Garrincha Dischi in licenza per Universal Music Italia dal 10 marzo), Lo Stato Sociale pubblica il videoclip del singolo Vorrei essere una canzone, romantica ballad che ironicamente mette alla berlina i cliché amorosi nelle canzoni ideali. «Non ha un volto, non ha una voce, non ha un nome da evocare o un numero di telefono da chiamare quando sei ubriaco – racconta la band -.

È quello che alcuni di noi vorrebbero essere per l’altro, è quello che non sappiamo essere fino in fondo. È il mondo conciliato che sogniamo, almeno finché non esiste. È il modo per uscire dalla solitudine e stare insieme al mondo. E’ la canzone più intima e fragile che abbiamo mai scritto. Abbiatene cura».

Accompagna il brano un divertente videoclip, firmato da Zurb per The Prodactive, che inquadra la band mentre si esibisce in playback senza scenografia con un finale a sorpresa. Continuano le prevendite del concerto di debutto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in calendario il 22 aprile organizzato da Antenna Music Factory, per il quale sono stati venduti oltre la metà dei biglietti, l’intero parterre e l’anello A.