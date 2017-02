Tre anteprime live per ‘Il codice della bellezza’, il nuovo album di Samuel dal 24 febbraio. Prevendite

Dopo il palco del Teatro Ariston, Samuel torna on stage con tre speciali anteprime live per presentare dal vivo il suo primo album da solista Il codice della bellezza (Sony Music), in uscita il 24 febbraio. Tra i dodici brani inediti prodotti da Michele Canova Iorfida ci sono il pezzo sanremese Vedrai e collaborazioni con Jovanotti.

A Sanremo, l’artista ha annunciato le tre tappe per le anteprime: Torino (Hiroshima Mon Amour – 11 maggio), Milano (Alcatraz – 18 maggio) e Roma (Postepay Sound Rock in Roma – 27 giugno). Le prevendite sono attive tramite il circuito TicketOne e presso tutti i punti di vendita autorizzati. Per la data del 27 giugno a Roma i biglietti sono acquistabili anche sul circuito postepaysound.it.