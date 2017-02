I ‘Comunisti col Rolex’ all’Arena di Verona. Il calendario aggiornato del tour 2017 di J-Ax & Fedez

Dopo il Disco di Platino raggiunto in due settimane con l’album Comunisti col Rolex, il 6 Platino con Vorrei ma non posto, un 2 Platino con Assenzio e Oro per il recente singolo Piccole Cose ft. Alessandra Amoroso, J-Ax & Fedez sbarcano all’Arena di Verona per un super show il 6 maggio 2017. Insieme ai due protagonisti sono attesi anche tanti amici e colleghi del mondo della musica accolti entro un concept scenografico progettato da Lemonandpepper e Cromantica.

Tra sold out e nuove date, è tempo, allora, di ripassare il calendario del tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia: 11 marzo – Torino PalaAlpitour, 13 marzo – Bologna Unipol Arena, 15 marzo – Firenze Nelson Mandela Forum, 18 (SOLD OUT) e 19 marzo – Roma Palalottomatica, 28 marzo – Napoli PalaPartenope, 31 marzo – Acireale Pal’Art Hotel, 3 aprile – Reggio Calabria PalaCalafiore, 5 aprile – Bari PalaFlorio, 7 aprile – Padova Kioene Arena, 8 aprile – Conegliano Zoppas Arena.

10, 11, 13 (TUTTE SOLD OUT) e 14 (NUOVA DATA) aprile – Milano Mediolanum Forum, 16 aprile – Trieste Palarubini Alma Arena, 19 aprile – Genova Stadium, 21 aprile – Montichiari (BS) PalaGeorge, 22 aprile – Pesaro Adriatic Arena, 6 maggio (NUOVA DATA) – Verona Arena. I biglietti delle nuove date sono disponibili da martedì 14 febbraio, dalle ore 15.00 online su Ticketone e da venerdì 17 febbraio in tutti i punti vendita. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.