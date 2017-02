‘Game Over’: è un viaggio tra i ricordi il nuovo singolo di L I M, secondo estratto dall’EP ‘Comet’

È l’introspettiva Game Over il nuovo singolo dall’EP di debutto di L I M, Comet (La Tempesta, 2016). La traccia scelta come secondo estratto dal progetto d’esordio è un mid-tempo R&B e disco che guarda musicalmente all’ambient di Detroit con un testo particolarmente intenso. Al centro il tema della chiusura di un capitolo sentimentale che assume i tratti di una resa, un abbandono al buio di un fallimento che apre a nuove luci.

«Game Over è un viaggio intimo, un climax emotivo a metà strada tra un sogno e l’incubo, realtà e illusione. – dice Karol Sudolski che insieme a Giorgio Calace ha curato la regia del videoclip ufficiale – Ci affidiamo ai ricordi più perversi e personali, a speranze e aspettative, come se fossimo in balia delle correnti, che ci trascinano verso il basso in un mondo astratto e claustrofobico, in cui quasi si sente bene a immergersi.

Il video parla di questo, un momento di chiusura fisico ed emotivo, dove le pareti di ambienti intimi e, una volta condivisi testimoniano la nostra solitudine di fronte ai nostri ricordi e rimorsi. Queste pareti si dissolvono in un ambiente estraneo, in cui cercare di raggiungere il fantasma di qualcosa che non c’è più».