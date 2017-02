Dopo Sanremo, Lele parte con il tour negli store per il suo ‘Costruire 2.0’. Le date degli incontri

Vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017, Lele presenta al pubblico il nuovo album Costruire 2.0, repack del precedente lavoro per Sony Music contenente anche il brano sanremese Ora mai e quattro inediti. Uscito venerdì 10 febbraio, per le sue nuove tracce il disco vanta la produzione di Michele Canova, che ha firmato negli ultimi anni alcuni degli artisti più affermati, da Tiziano Ferro a Jovanotti passando per Marco Mengoni.

Al via l’instore tour che fino alla fine di febbraio porta Lele in giro per l’Italia. Ecco le date: 15 febbraio a Salerno (La Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele) e a Pomigliano d’Arco – NA (La Feltrinelli); 16 febbraio a Caserta (Juke Box); 18 febbraio a Roma (Mondadori Bookstore del C.C. La Romanina); 20 febbraio a Varese (Varese Dischi); 22 febbraio a Milano (Mondadori Megastore di Piazza Duomo); 23 febbraio a Marcon – VE (C.C. Valecenter); 24 febbraio a Nola – NA (Mondadori Megastore del C.C. Vulcano Buono); 25 febbraio a Rende – CS (Media World del C.C. Metropolis).