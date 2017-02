Amy Lee canta Francesca Michielin: la frontwoman degli Evanescence in radio con ‘Love Exists’

Chi l’avrebbe mai detto. La frontwoman degli Evanescence Amy Lee arriva in radio come solista con un singolo dal passaporto italiano; la cantautrice, infatti, ha scelto L’Amore Esiste di Francesca Michielin come nuovo singolo, di cui la Lee regala un’inedita versione inglese dal titolo Love Exists già in rotazione radiofonica. Il brano anticipa un nuovo album di inediti atteso per la fine dell’anno e su cui l’artista è attualmente al lavoro.

Così Amy ha racconta come è nato il pezzo: «Quando ero in Italia a girare il video di Seak To Me, mi sono innamorata di una canzone che ho sentito in radio: L’amore Esiste di Francesca Michielin. Questa canzone sembrava seguirmi ovunque, mi è entrata sottopelle e non se ne è più andata. Non sono riuscita a smettere di ascoltarla per l’intero viaggio verso casa. Ho ricostruito il significato del testo e ho iniziato a scrivere la mia personale versione in inglese.

Ho condiviso la mia idea con uno dei miei produttori preferiti, Guy Sigsworth, e sono riuscita in qualche modo a convincerlo a venire a New York per lavorare con me sulla canzone. Dave Eggar ha contributo al pezzo con un maestoso arrangiamento d’archi e tutti ci siamo concentrati su questa canzone per una settimana intera ai Flux Studios nel Lower East Side».

«L’amore è tutt’altro che semplice. E si manifesta in innumerevoli forme. Può essere scomodo. Doloroso. È più facile ignorarlo che fidarsi di lui. Possiamo essere abbastanza coraggiosi da amare, sapendo che ci ferirà? Possiamo abbandonare il cinismo tanto da riuscire a vedere oltre le frustrazioni, le insoddisfazioni, la paura dell’ignoto e la rabbia per tutto ciò che non possiamo controllare? L’amore è dappertutto. Anche nei luoghi più oscuri. E vale tutto. Guardate fuori, guardate dentro. L’amore esiste».