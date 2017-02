Stelle e musica: Sirjo Cocchi al Planetario di Milano – Venerdì 24 Febbraio

Grazie alla collaborazione tra Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la Musica. Vi aspettiamo il 24 febbraio alle ore 21.00 per emozionarvi e stupirvi con la voce di Sirjo Cocchi (ingresso 5 € intero – 3 € ridotto). Galassie: vasti insiemi di stelle e di gigantesche nubi di gas e polvere. Sono i “mattoni” che compongono l’universo conosciuto e il loro numero è quasi inconcepibile. Il Planetario permetterà di intraprendere un viaggio nello spazio e nel tempo, dalla nostra Via Lattea alle galassie più lontane, alla scoperta di queste immense città stellari, vere e proprie isole nel cosmo.

SirJo (aka Sergio Cocchi) presenta con Songbook le sue canzoni ed i brani di altri autori che stanno contribuendo musicalmente al suo percorso artistico. Le versioni dei pezzi sono caratterizzate dal magico incontro tra il suono del piano acustico ed i colori elettronici che vanno a dipingere paesaggi sonori avvolgenti e carichi di energia: un mix che rivela lo spirito originale delle canzoni, cogliendone l’essenza. L’eclettica ed emozionante voce di SirJo, che ha cantato ed esplorato diverse dimensioni sonore in giro per il globo, racconta storie che sono un navigare nel tempo tra passato, presente e futuro.

In questa Trio Performance SirJo viene affiancato da due grandi talenti quali Fiore Flower Garcea alla V-Drum e Lucio Enrico Fasino al contrabbasso, che utilizzano un set up con cui creano originali sonorità acustiche, elettroniche e vibranti tessiture orchestrali. I tre danno quindi vita ad un caleidoscopio sonico fatto di ipnotici groove ed atmosfere cangianti, con un fortissimo interplay, dettato anche dal mood che si crea nel luogo e nel momento della performance stessa: un percorso che gioca con tantissimi riferimenti stilistici diversi, dove i generi musicali si fondono gioiosamente tra loro dando vita ad uno spettacolo sonoro di rara bellezza, intensità e personalità.

SirJoe Cocchi: voce e piano, Lucio Enrico Fasino: contrabbasso, Fiore Flower Garcea: V-Drum. Se sei interessato ad avere ulteriori informazioni in merito a questo evento contatta il 02/88463340 oppure visita il sito. Segui la Pagina Facebook di Groove It.