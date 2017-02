Sirjo & Founda(c)tion in concerto il 23 Febbraio Spazio Teatro 89 – Milano

La band presenterà il nuovo album As it is prodotto da Groove It, il disco contiene brani originali ed una cover molto speciale: un viaggio nel mondo del groove con improvvisazioni che spaziano da atmosfere larghe e sognanti al Soul Jazz più moderno. Una collaborazione iniziata nel 2009, Fond(c)ation è un collettivo creativo di 10 musicisti che fonde il potente sapore dell’anima con funk, jazz e rock. Foundation: la fondazione di questo progetto sono una manciata di canzoni scritte da Serjo Cocchi, ed organizzate con il contributo della band. Il gruppo è composto da alcuni dei migliori giocatori del panorama musicale italiano. Action: da queste canzoni inizia un viaggio che unisce groove, riff noti (più quelli freschi nuovi) e l’improvvisazione, in cui è difficile definire i generi. Melodie soul accompagnate da armonie intriganti creano un flusso contagioso, dove è impossibile non lasciarsi coinvolgere.

Founda(c)tion : Sirjo Cocchi Leadvox & Keys, Pancho Ragonese Keys & programming, Lorenzo Poli – El.bass, Giovanni Giorgi Drums & live electronics, Isabella Casucci Vocalist, Elisa Rosselli – Vocalist, Alex Usai – El. Guitar, Alessandro Diaferio El & Ac.guitars, Pepe Ragonese Trumpet & horn arrangements, Valentino Finoli – Sax & reeds.

Giovedì 23 febbraio 2017 ore 21.30, Founda(c)tion As It Is Rassegna #jazzset89 presenta Originals presso Spazio Teatro 89, apertura cassa e bar: ore 20.30, biglietti: intero €13.00 – ridotto €10.00 (Under25 / Over65 / Convenzioni). Per info e prenotazioni cliccare al seguente link.