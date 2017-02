Sanremo 2017, la conferenza stampa di domenica 12 febbraio. Vince Gabbani ed è record di share

Con la vittoria di Francesco Gabbani e la sua Occidentali’s Karma si chiude ufficialmente la 67° edizione del Festival della Canzone Italiana che incorona la Nuova Proposta 2016 con una doppietta da primato. Seconda la super favorita della vigilia Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e terzo Ermal Meta con Vietato morire: la già super canticchiata canzone del Gabba con la sua coreografia che ammiccava dall’inizio all’Eurovision Song Contest si è imposta con sempre maggior forza nel corso della settimana festivaliera.

La Quinta Serata si è distinta per gli ottimi ascolti che hanno registrato una media di 12 milioni 022 mila telespettatori con una share del 58,4%, miglior dato dal 2002. Il picco di ascolto si è registrato alle 22:19 sul finale della copertina live di Maurizio Crozza con 15 milioni 183 mila spettatori mentre il picco di share è stato al momento della proclamazione del vincitore e del suo gesto di riverenza verso Fiorella Mannoia: alle ore 1:38 lo share è schizzato al 79,53%.

Boom anche per il Dopo Festival che chiude con 4 milioni 901 mila spettatori e uno share del 64,81%.Quello del 2017 è stato, tra l’altro, un Festival dei giovani e dei social addicted, con 37,3 milioni di interazioni totali durante l’intera settimana e, in particolare, 539mila sono state quelle registrate su Twitter di cui 71mila nella sola serata Finale.

Per quanto riguarda le percentuali di voto, ecco come si sono espresse Giuria Demoscopica, Giuria degli Esperti e Televoto in occasione della finalina a tre: Demoscopica Fiorella Mannoia 38%, Francesco Gabbani 33%, Ermal Meta 29%; Esperti Ermal Meta 44%, Francesco Gabbani 29%, Fiorella Mannoia 27%; Televoto Francesco Gabbani 44%, Fiorella Mannoia 33%, Ermal Meta 23%. La media ponderata secondi i pesi di ciascuna giuria porta a queste percentuali finali: 1. Francesco Gabbani 36%, 2. Fiorella Mannoia 33%, 3. Ermal Meta 31%.

Chiudiamo con una chicca: quali sono gli artisti e le canzoni che Carlo Conti e Maria De Filippi hanno amato di più di questo Sanremo? Per il conduttore non ci sono dubbi, «La canzone mia e di mia moglie quest’anno è L’ottava meraviglia di Ron» mentre Maria De Filippi rivela la sua cinquina preferita: «Ho cantato il brano di Fiorella Mannoia, ho ballato con Francesco Gabbani e mi sono piaciuti molto Ermal Meta, Michele Bravi e Fabrizio Moro». Il Festival è finito andiamo in pace, Amen (Gabbani insegna).