Sanremo 2017, la conferenza stampa di sabato 11 febbraio. Scaletta e ospiti della quinta serata

Serata conclusiva per il Festival di Sanremo 2017 che sabato 11 febbraio chiude i battenti con la proclamazione del vincitore nella categoria Campioni dopo aver incoronato Lele e la sua Ora mai primo classificato per le Nuove Proposte. Per la quarta serata si confermano ottimi risultati in termini di ascolti con 9 milioni 886 mila e una share media pari al 47,05%.

Il picco di ascolto è stato di 13 milioni 831 mila spettatori con la copertina di Crozza alle 22:08 mentre il picco di share si è registrato sull’omaggio a Giorgio Moroder alle 00:07 con il 55,99%. Per il ritorno di Virginia Raffaele lo share è oscillato tra il 45 e il 48%. RaiPlay segna invece una media di 219mila media views per le clip della Terza Serata e il Dopo Festival ottiene il suo record di ascolti per la prima e seconda parte.

SCALETTA e OSPITI

Per quanto riguarda la Quinta Serata – Serata Finale a salire sul palco sono i 16 Campioni che rimasti in gara che si esibiscono con il proprio brano votato da Televoto, Giuria degli Esperti e Giuria Demoscopica. Le 3 canzoni più votate vengono riproposte dal vivo o tramite RVM e, dopo azzeramento della votazione precedente, si procede a nuovo voto, sempre con sistema misto: la canzone con la percentuale di voto più elevata viene proclamata vincitrice della Sezione Campioni.

Dopo l’eliminazione di Al Bano, Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri, ecco i Campioni rimasti in gara (in ordine alfabetico): Alessio Bernabei Nel mezzo di un applauso, Bianca Atzei Ora esisti solo tu, Chiara Nessun posto è casa mia, Clementino Ragazzi fuori, Elodie Tutta colpa mia, Ermal Meta Vietato morire, Fabrizio Moro Portami via, Fiorella Mannoia Che sia benedetta, Francesco Gabbani Occidentali’s Karma, Lodovica Comello Il cielo non mi basta, Marco Masini Spostato di un secondo, Michele Zarrillo Mani nelle mani, Michele Bravi Il diario degli errori, Paola Turci Fatti bella per te, Samuel Vedrai e Sergio Sylvestre Con te.

Per il Gran Finale del 67° Festival della Canzone Italiana confermati Zucchero, che si prepara a tornare all’Arena di Verona con cinque nuovi show, e Avaro Soler, presto in tour in Italia. Attesi anche Amara e Paolo Vallesi in duetto, Geppi Cucciari e il pianista Emanuele Fasano.