A Sanremo Chiara riparte con ‘Nessun posto è casa mia’: «Nel nuovo album ho fatto quello che mi sentivo»

A Sanremo con il brano Nessun posto è casa mia, la rossa Chiara si prepara a un nuovo via, inaugurando la partenza di un percorso sancito dall’uscita dell’omonimo album il 24 febbraio (Sony Music). «Tutte le canzoni del disco mi riflettono completamente e e credo di aver fatto un album che mi rappresenta a pieno, ne vado fiera. Metà di questo album è nata nel mio salotto ma non mi definisco completamente cantautrice. Diciamo una mezza cantautrice!», così dice l’artista in conferenza stampa.

E Chiara ha anche raccontato come vive il suo Sanremo e il cammino che l’ha portata dove è oggi: «Questa canzone mi è costata tanto, sono felice di portarla su questo palco e mi emoziono a risentirla perché so quello che c’e alle spalle. Sto bene perché ho fatto quello che mi sentivo, non avrei potuto fare niente di diverso, non poteva essere altrimenti. Quello che volevo per questo Festival era far capire chi sono e quello che mi auguro è che il mio posizionamento sia duraturo, non guardo la classifica della serata o della kermesse.

Io coach o giurata di un talent? Per ora no, non me la sento. Dalla mia partecipazione è passato poco tempo, solo quattro anni, e dico che se avessi un figlio non lo farei partecipare prima della maggiore età: perché devi essere pronta ad affrontare ogni tipo di giudizio. Ora sto cercando la forma più giusta per portare i tour questo disco perché non voglio una produzione standard, o meglio voglio selezionare bene i posti. Ci rivediamo sicuramente prima dell’estate!»