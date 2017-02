Sanremo 2017, la conferenza stampa di venerdì 10 febbraio. Scaletta e ospiti della quarta serata

Venerdì 10 febbraio, Quarta Serata del Festival di Sanremo 2017 anticipata come di consueto dalla conferenza stampa di rito che conferma dati positivi per quanto riguarda il seguito della kermesse. Si parte con i dati della terza serata dedicata alle cover – vinta da Ermal Meta con la sua Amara Terra Mia – e al girone eliminatorio dei 6 Campioni a rischio; la puntata di giovedì 9 febbraio è stata seguita da 10 milioni 420 mila spettatori per uno share del 49,7%.

Il maggiore ascolto si è registrato alle 21:52 con 15 milioni 578 mila mentre il picco di share è stato pari al 55,11% all’1:12. Ottimi riscontri anche online (via social e piattaforma RaiPlay) e dal Dopo Festival che ha segnato il 38.65% e quasi 2 milioni di telespettatori. La conferenza è stata l’occasione per il conduttore di ufficializzare il suo prossimo impegno (che lo terrà lontano da Sanremo il prossimo anno): sarà proprio Carlo Conti il Direttore Artistico dei festeggiamenti dello Zecchino che nel 2017 festeggia i suoi primi 60 anni.

SCALETTA e OSPITI

Per quanto riguarda, invece, il programma della Quarta Serata, il pubblico ha modo di riascoltare sul palco le canzoni dei 20 Campioni ancora in gara che vengono votate tramite sistema misto (Televoto 40%, Giuria degli Esperti 30% e Giuria Demoscopica 30%). Al termine delle votazioni, viene stilata una classifica che decreta i 16 Big che accedono alla Finale di sabato 11 febbraio.

Questa la scaletta dei Campioni: [IN AGGIORNAMENTO]

Attesa anche per l’esecuzione delle canzoni delle 4 Nuove Proposte in gara, votate attraverso il medesimo sistema dei Campioni (Televoto, Giuria degli Esperti e Giuria Demoscopica). La canzone con la percentuale di voto più alta viene proclamata vincitrice della Sezione Artisti Nuove Proposte. Ecco la scaletta dei giovani: Leonardo Lamacchia con Ciò che resta, Lele con Ora mai, Maldestro con Canzone per Federica e Francesco Guasti con Universo.

Veniamo, infine, agli ospiti: sul palco dell’Ariston questa sera la Compagnia Kitonb, Antonella Clerici, Luca Zingaretti, Marica Pellegrinelli e Virginia Raffaele. Superospite musicale il dj tedesco Robin Schulz. Per la rubrica Tutti cantano Sanremo interviene Gaetano Moscato, tra gli eroi della tragedia di Nizza. Omaggio anche a Giorgio Moroder, a Sanremo 2017 in qualità di Presidente della Giuria degli Esperti che per l’occasione riceve un premio alla carriera.