Sanremo 2017, Il Festival dei sentimenti di Gigi D’Alessio: «L’importante è essere orgogliosamente italiani»

Tra i brani più sentimentali di questo 67° Festival di Sanremo c’è La prima stella, inedito dell’attesissimo Gigi D’Alessio che dedica alla madre un racconto dell’oggi tra speranza e amarezze, cambiamenti e verità. Prima traccia del nuovo album 24.02.1967 (GGD Edizioni Srl/Sony Music), in uscita il 24 febbraio 2017. «Se avessi portato una canzone d’amore sarebbe stato scontato; ho scelto di cantare un brano di sentimenti, quello che un figlio può intonare alla madre, o meglio quello che chiunque può cantare a una persona cara che non ha più al proprio fianco», ha dichiarato l’artista in conferenza stampa.

Gigi ha continuato raccontando le proprie emozioni di questo Festival, la scelta della cover e la situazione della musica italiana: «Per quanto riguarda la cover per me è come andare a Gardaland: ho un capolavoro del 1967 come L’immensità che festeggia 50 anni – proprio come me – e abbiamo fatto un arrangiamento difficilissimo e straordinario in cinque quarti, quindi con un tempo dispari».

«La musica è unica e per me non ha barriere, è femmina cui mettere abiti diversi; anzi è bene unire stili differenti perché quando questo succede nasce sempre qualcosa di bello. Dobbiamo promuovere la musica italiana perché è un grande motore di lavoro e ci vorrebbero dieci festival all’anno! Meno male che c’è Sanremo anche se ha un solo difetto: o ti apre le porte del mondo o ti chiude anche la porta di casa. L’importante, però, è essere orgogliosamente italiani».