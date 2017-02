Sanremo 2017, la conferenza stampa di giovedì 9 febbraio. Scaletta e ospiti della terza serata

Il Festival di Sanremo 2017 conferma, anche per la seconda serata, un importante successo in termini di ascolti con un calo fisiologico entro i cinque punti di share. La puntata di mercoledì 8 febbraio ha segnato uno share del 46,58% con un ascolto medio pari a 10 milioni 367 mila telespettatori e oltre 26,6 milioni di contatti. Il picco di ascolto è stato di 14 milioni 340 mila spettatori alle 21:42 mentre il piccolo di share è stato registrato alle 24:15 pari al 54,26% sull’esibizione di Brignano, Insinna e Cirilli.

Oltre 12 milioni di italiani hanno, invece, visto il bacio di Robbie Williams a Maria De Filippi. Per quanto riguarda gli accessi su RaiPlay ai contenuti on demand segnano un totale di oltre 2 milioni mentre le interazioni social sono state oltre 15 milioni totali nelle prime due serate. Anche il Dopo Festival conferma i propri ascolti con 2 milioni 125 mila ascoltatori e oltre il 39% di share.

Carlo Conti e Maria De Filippi in Sala stampa Lucio Dalla. pic.twitter.com/AEQWAhjaTK — Musica e Tv 2.0 (@MusicTvOfficial) 9 febbraio 2017

SCALETTA e OSPITI

In questa Terza Serata i 16 Campioni già ammessi alla Quarta Serata si esibiscono con altrettante cover, che vengono votate con sistema misto (Televoto e Giuria della Sala Stampa), mentre i 6 Campioni a rischio eliminazione ripropongono il proprio inedito. Le votazioni precedenti vengono, quindi, azzerate e si procede a un nuovo voto misto (Televoto e Giuria della Sala Stampa) che salva 4 Campioni; gli ultimi 2 sono eliminati in maniera definitiva.

Ecco l’ordine di esibizione dei Big del girone eliminatorio: Ron – L’ottava meraviglia CODICE 01, Raige & Giulia Luzi – Togliamoci la voglia CODICE 02, Bianca Atzei – Ora esisti solo tu CODICE 03, Clementino – Ragazzi fuori CODICE 04, Giusy Ferreri – Fa talmente male CODICE 05, Nesli & Alice Paba – Do retta a te CODICE 06.

Ecco la scaletta con cui i 16 Campioni si palesano sul palco giovedì 9 febbraio e le relative cover (in ordine di ingresso): Chiara Diamante, Ermal Meta Amara terra mia, Lodovica Comello Le mille bolle blu, Al Bano Pregherò, Fiorella Mannoia Sempre e per sempre, Alessio Bernabei Un giorno credi, Paola Turci Un’emozione da poco, Gigi D’Alessio L’immensità, Francesco Gabbani Susanna, Marco Masini Signor Tenente, Michele Zarrillo Se tu non torni, Elodie Quando finisce un amore, Samuel Ho difeso il mio amore, Sergio Sylvestre Vorrei la pelle nera, Fabrizio Moro La leva calcistica della classe ’68, Michele Bravi La stagione dell’amore.

Sul palco arrivano anche le 4 Nuove Proposte che non si sono esibite mercoledì, votate con sistema misto (Televoto e Giuria della Sala Stampa) e le 2 canzoni più votate accedono alla finale di venerdì 10 febbraio. Questo l’ordine di esibizione con le relative canzoni: Maldestro – Canzone per Federica, Tommaso Pini – Cose che danno ansia, Valeria Farinacci – Insieme, Lele – Ora mai.

Per quanto riguarda gli ospiti della serata ecco chi sono: ad aprire la puntata è il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna che festeggia i 60 anni dello Zecchino d’Oro, ma la vera star è Mika, che porta un medley di successi e un omaggio musicale a George Michael con una performance di Jesus To a Child. Seconda star musicale è LP (qui il video della conferenza stampa).

Ospiti anche i comici Luca e Paolo, la coppia attoriale Alessandro Gassman e Marco Giallini e, infine, l’Orchestra Reciclados de Cateura diretta dal maestro Fabio Chavez con musicisti che suonano utilizzando strumenti realizzati con materiale riciclato dai rifiuti della discarica. Sul palco la bellezza femminile è rappresentata da Anoucha Delon e Annabelle Belmondo. Per la sezione Tutti cantano Sanremo arriva, infine, l’ostetrica dei record Maria Pollacci che nella sua lunga carriera ha fatto nascere 7.642 bimbi.