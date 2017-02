EarOne Sanremo 2017: Mannoia, Samuel ed Elodie i più trasmessi, Marianne Mirage prima tra i giovani

Dopo l’esibizione di tutti i 22 Campioni in gara a Sanremo 2017, EarOne fornisce le prime classifiche radiofoniche del Festival. Dopo la seconda giornata Che sia benedetta di Fiorella Mannoia si conferma il brano più trasmesso dalle radio italiane (102 emittenti) mentre in seconda posizione è stabile Vedrai di Samuel e sale al terzo posto Tutta colpa mia di Elodie (+1). Ai piedi del podio si ferma invece Vietato morire di Ermal Meta seguito da Giusy Ferreri con Fa talmente male (quinta, -2), Portami via di Fabrizio Moro (sesto, -1), L’ottava meraviglia di Ron (settimo, +3) e Ragazzi fuori di Clementino (ottavo +1).

A seguire, troviamo Nel mezzo di un applauso di Alessio Bernabei (novo, -2), Il cielo non mi basta di Lodovica Comello (decima, -2), Di rose e di spine di Al Bano (stabile all’undicesimo posto), Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani (12mo) e La prima stella di Gigi D’Alessio (13mo). Completano la classifica airplay Fatti bella per te di Paola Turci (14mo), Togliamoci la voglia di Raige e Giulia Luzi (15mi), Con te di Sergio Sylvestre (15mo), Il diario degli errori di Michele Bravi (17mo), Ora esisti solo tu di Bianca Atzei (18mo), Mani nelle mani di Michele Zarrillo (19mo), Do retta a te di Nesli e Alice Paba (20mo), Nessun posto è casa mia di Chiara (21mo), Spostato di un secondo di Marco Masini (22mo).

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, Marianne Mirage – eliminata dalla gara – guida la classifica airplay con Le canzoni fanno male, seguita da Lele con Ora Mai (secondo), Francesco Guasti con Universo (terzo), Leonardo Lamacchia con Ciò che resta (quarto), Tommaso Pini con Cose che danno ansia (quinta), Valeria Farinacci con Insieme (sesta), Braschi con Nel mare ci sono i coccodrilli (settimo) e Maldestro con Canzone per Federica (ottavo).