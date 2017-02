Sanremo 2017, Paola Turci rinasce sul palco dell’Ariston: «Porto al Festival una canzone a voce alta»

Ha la grinta della rinascita, della femminilità che prende le redini della propria vita e la guarda fissa dritta negli occhi: Paola Turci partecipa al Festival di Sanremo 2017 con il brano Fatti bella per te, firmato dalla stessa Paola con Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta con la produzione di Luca Chiaravalli. Quella che sale sul palco è una donna che ha voglia di raccontarsi con voce nuova anzi, come ha dichiarato lei stessa in conferenza stampa, a voce alta.

«Ho scritto e canto questo pezzo anzitutto per me stessa, ma se lo vorranno questa canzone potrà diventare l’inno alle donne. È un pezzo grintoso». Fatti bella per te anticipa il nuovo album della Turci, dal titolo Il secondo cuore (Warner Music), in uscita il 31 marzo 2017, cui seguono due anteprime live il 9 maggio a Roma (Auditorium Parco della Musica) e il 22 maggio a Milano (Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo). Guarda la nostra diretta Facebook.