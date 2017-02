Sanremo 2017, LP sul palco giovedì 9 febbraio: «‘Lost On You’ è stato il brano giusto al momento giusto»

LP, la dominatrice delle classifiche internazionali con Lost On You, è tra gli ospiti internazionali sul palco del 67° Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio. «Sono onorata di essere qui perché tutte le persone a cui ho detto che sarei venuta mi hanno detto che Sanremo è il palco più prestigioso e ambito in Italia», così ha esordito la cantautrice di fronte alla stampa e ha poi spiegato la genesi del della sua hit planetaria.

«Le canzoni nascono in maniera curiosa. Lost On You ha consacrato un momento di svolta, quando i rapporti prendono una certa strada, hanno un’evoluzione, quel momento di consapevolezza e di crescita. L’ho scritta quando ero in stretto contatto come emozioni e sensazioni. Mi sono sempre sentita italiana nella musica dai primi ascolti operistici con Pavarotti e Caruso, anzi ho sempre considerato Lost.On You come il mio brano più italiano ed è curioso che abbia avuto così tanto successo qui. Quel brano era il pezzo giusto per me in quel momento»

Da autrice per altri a cantante in prima fila, come è successo e come vive il palco? Risponde LP: «Ho sempre amato cantare e non mi preoccupa esibirmi davanti a un pubblico. È un onore, attraverso le canzoni, in fondo, ho sempre cercato un rapporto con i miei fan e il rapporto si fa più stretto quando sono io stessa a cantare i brani i brani che scrivo. Forse nel passato avevo sottovalutato l’importanza di cantare io sul palco, ma quando si lavora nella musica c’è un percorso di avvicinamento in cui capire anche i meccanismi di questo mondo. Sono grata di questa mia carriera come autricefrancamente è straordinario come le cose accadano, ci sono incognite che non conosciamo». Nella videodiretta Facebook la conferenza stampa completa.