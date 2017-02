Sanremo 2017, la conferenza stampa di mercoldì 8 febbraio. Scaletta e ospiti della seconda serata

È partito ufficialmente, il Festival di Sanremo 2017 che si è aperto con una prima serata con un ottimo successo di ascolti, realizzando uno share medio del 50,4% – il migliore degli ultimi 12 anni – con un ascolto pari a 11 milioni 374 mila di telespettatori e 27 milioni di contatti che sono rimasti connessi in media per oltre 1 ora.

La performance di Tiziano Ferro ha incollato alla tv 14, 7 milioni per uno share del 48,8%, mentre il picco di ascolti si è registrato sulla presentazione di Elodie introdotta da Raoul Bova (16 milioni 132 mila alle 21:40) e il picco di share è stato alla fine dell’esibizione di Ricky Martin (57,12% alle 23:51).

Conferma anche per il Dopo Festival di Nicola Savino che chiude con il dato più alto dal 2003: una media del 41% di share e numeri in crescita per ascolti e contatti. E i dati sono positivi anche sul web, con oltre 700mila views per la diretta su RaiPlay e circa 200mila per le singole clip online; dai social arrivano, invece, 44 milioni di interazioni complessive (Facebook, Twitter e Instagram).

Le DICHIARAZIONI

Carlo Conti : «Sono doppiamente felice oggi: oggi il mio figliolo compie tre anni e la prima puntata di questo Festival è iniziata bene. Fare un trittico con questa crescita era impensabile e il trend positivo nel tempo indica che abbiamo lavorato bene. Il valore aggiunto è un racconto diverso grazie alla presenza di Maria, la sorella che non ho: c’è una sintonia perfetta ed è esattamente il festival che avevo in testa, con una cornice divisa tra il bruno della mia pelle e la bravura, eleganza e professionalità di Maria. Non volevo un Festival a conduzione unica, ma doppia e così è stato. Quindi ringrazio Maria e tutti quello che hanno dimostrato il loro affetto»

Maria De Filippi : «Sono molto felice per Carlo e la Rai, questa è una bella maratona per tutti. Ieri sera non ero tanto tranquilla, ho cercato di essere me stessa e basta. Ringrazio pubblicamente Piersilvio Berlusconi per il suo sostegno. Un aneddoto? Il figlio di Carlo mi chiede sempre del suo babbo e ormai mi associa al lavoro: quasi mi sento in colpa»

SCALETTA e OSPITI

Ecco la scaletta con i dieci campioni che si esibiscono mercoledì 8 febbraio (in ordine di ingresso): Bianca Atzei – Ora esisti solo tu, Marco Masini – Spostato di un secondo, Nesli & Alice Paba – Do retta a te, Sergio Sylvestre – Con te, Gigi D’Alessio – La prima stella, Michele Bravi – Il diario degli errori, Paola Turci – Fatti bella per te, Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma, Michele Zarrillo – Mani nelle mani, Chiara – Nessun posto è casa mia, Raige & Giulia Luzi – Togliamoci la voglia.

Le canzoni anche in questa seconda serata vengono votate con sistema misto (50% Televoto + 50% Giuria della Sala Stampa); A fine serata vengono comunicati, senza percentuali e in ordine alfabetico, gli 8 artisti con il maggior numero di preferenze e i 3 a rischio (dettagli spiegati in questo articolo).

Sul palco anche quattro delle Nuove Proposte 2017, che si esibiscono a inizio serata e vengono votati con sistema misto (Televoto e Giuria della Sala Stampa) e le 2 canzoni più votate accedono alla finale di venerdì 10 febbraio. Ecco i giovani sul palco mercoledì (in ordine di esibizione): Marianne Mirage – Le canzoni fanno male, Francesco Guasti – Universo, Braschi – Nel mare ci sono i coccodrilli, Leonardo Lamacchia – Ciò che resta.

Arriviamo ai superospiti della seconda serata: dopo l’apertura affidata al mago Hiroki Hara sono attesi l’attore Keanu Reeves, Robbie Williams, Giorgia – che presenta il suo ultimo album Oronero e un medley di successi – e la rock band dei Biffy Clyro. Per lo spazio Tutti cantano Sanremo intervengono Sveva Alviti e Salvatore Nicotra; spazio comico affidato, oltre che alla presenza fissa di Maurizio Crozza, alla presenza di Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirill. Ospite sportivo il campione Francesco Totti.