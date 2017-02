Sanremo 2017, Giusy Ferreri: «Sono emotiva ma quando serve tiro fuori il graffio per reagire»

«Fa talmente male è un singolo in cui abbiamo creduto tutti, ci è sembrato il più adeguato per anticipare il nuovo disco. E tale si sta rivelando». A parlare è Giusy Ferreri, che ha incontrato la stampa web e le radio durante una conferenza stampa mercoledì 8 febbraio 2017, giorno in cui arriva online il nuovo videoclip e si apre il pre-roder il nuovo album Girotondo, in uscita il 3 marzo.

Così l’artista ha introdotto il lavoro: «Il concetto di Girotondo si muove attorno a quattro temi: la dedica ai bambini, l’idea di viaggiare per il mondo, un certo messaggio per la vita e la grafica dell’album che ribadisce il concetto del vagare con una bussola coi punti cardinali dissestanti. Le registrazioni dell’album sono finite circa una settimana e mezzo prima di Sanremo e questo disco ha un lato innovativo, solare e moderno e, per un’altra metà, contiene una sfumatura più introspettiva». E a proposito della grinta che sempre la distingue sul palco Giusy ha detto: «Sono una persona emotiva ma sono tirare fuori il graffio per reagire». Nella video diretta di Facebook la conferenza integrale.

Questa la tracklist di Girotondo: 1. Fa Talmente Male, 2. L’amore tante volte, 3. Partiti Adesso, 4. L’amore mi perseguita (ft. Federico Zampaglione), 5. È finita l’estate, 6. Occhi lucidi (scritto da Tommaso Paradiso), 7. Col sole e col buio, 8. Girotondo, 9. La Distanza, 10. Il mondo non lo sa più fare, 11. Tornerò da te, 12. mmaginami (scritto da Marco Masini), 13. Il resto del mondo è diverso da te, 14. La gigantessa.