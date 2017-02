Mika a Sanremo 2017 con un medley e un omaggio a George Michael. Dal 10 febbraio il DVD ‘MIKA Love Paris’

A Mika mancava solo il Festival di Sanremo per coronare un anno di successi discografici e televisivi e Carlo Conti non se lo è lasciato sfuggire. Giovedì 9 febbraio l’artista sale sul palco del Teatro Ariston come superospite italiano esibendosi con un medley di alcuni suoi successi e dedicano un omaggio a George Michael con una performance di Jesus To a Child. Ad accompagnare dal vivo Mika è l’Orchestra del Festival diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, insieme al coro Troubar Clair e ai musicisti Mauro Negri, Nadio Marenco, Alessandro Cassani e Fabio Zacco.

«Sono molto contento ed emozionato di tornare a Sanremo. La prima volta è stata proprio dieci anni fa, il mio battesimo in Italia: era appena uscito il mio primo singolo, Grace Kelly. Da allora sono successe tante bellissime cose, e il mio rapporto con questo Paese è diventato molto speciale. Ho accettato con piacere l’invito di Carlo Conti, vengo per celebrare non la mia carriera, ma la Musica, e quale posto migliore per farlo se non Sanremo?», ha dichiarato Mika.

E come ulteriore regalo d’inizio anno, venerdì 10 febbraio esce MIKA Love Paris, DVD e Bluray del concerto tenutosi a Parigi nel quale il musicista anglo-libanese ha spaziato tra le sue hit più amate e alcuni classici dei chansonnier francesi.