Sanremo 2017, la conferenza stampa di martedì 7 febbraio. Scaletta e ospiti della prima serata

Tutto pronto per la partenza della 67° edizione del Festival della Canzone Italiana, al via martedì 7 febbraio 2017 su Rai 1 in prima serata. Carlo Conti, per la terza volta alla guida della kermesse, si prepara ad affrontare la nuova edizione insieme a Maria De Filippi (qui le dichiarazioni dalla conferenza stampa della vigilia)

La puntata inaugurale vede scendere in campo undici dei ventidue Campioni in gara, due ospiti musicali internazionali e un superospite italiano, ma anche esponenti del mondo cinematografico e dello sport. Gli altri undici big 2017 devono, invece, attendere la serata di mercoledì 8 per calcare il palco così come le prime quattro Nuove Proposte. A fine puntata la staffetta passa a Nicola Savino con la Gialappa’s Band in diretta da Villa Ormond con il DopoFestival, che quest’anno va in onda anche dopo la finale.

Ecco la scaletta con i dieci campioni che si esibiscono martedì 7 febbraio (in ordine di ingresso): Giusy Ferreri – Fa talmente male, Fabrizio Moro – Portami via, Elodie – Tutta colpa mia, Lodovica Comello – Il cielo non mi basta, Fiorella Mannoia – Che sia benedetta, Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso, Al Bano – Di rose e di spine, Samuel – Vedrai, Ron – L’ottava meraviglia, Clementino – Ragazzi fuori, Ermal Meta – Vietato morire.

La votazione per i Campioni nella Prima Serata vengono votati con sistema misto, combinando il televoto del pubblico (50%) con le preferenze della Giuria della Sala Stampa (50%). Le prime otto canzoni classificate accedono di diritto alla Quarta Serata, mentre le ultime tre partecipano a un girone eliminatorio nel corso della Terza Serata.

Ecco chi sono, infine, gli ospiti che inaugurano l’edizione: Tiziano Ferro è il superospite italiano della serata che porta all’Ariston il recente successo Potremmo ritornare e duetta per la prima volta dal vivo con Carmen Consoli ne Il conforto. Attesa anche per la sua versione di Mi sono innamorato di te, omaggio a Luigi Tenco.

Sempre nella prima puntata calcano il palco Ricky Martin e la band dei record Clean Bandit, mentre per la sezione Tutti cantano Sanremo intervengono Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Raoul Bova, Rocio Muños Morales e Diletta Leotta; i campioni dello sport della prima serata sono il cestista Marco Cusin e la pallavolista Valentina Diouf. I momenti comici sono affidati a Maurizio Crozza, che apre tutte le serate con una videocopertina, e a Rocco Tanica in collegamento dalla Sala Stampa Lucio Dalla.