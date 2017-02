Sanremo 2017: come si vota serata per serata. I sistemi di votazione per Campioni e Nuove Proposte

Dal REGOLAMENTO ufficiale del Festival di Sanremo 2017 (qui in versione integrale) riportiamo la sezione dedicata ai meccanismi di voto serata per serata sia per la sezione Campioni sia per la sezione delle Nuove Proposte.

Attraverso i quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), della Giuria della Sala Stampa, della Giuria degli Esperti e della Giuria Demoscopica si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate a definire le graduatorie che decreteranno le canzoni e relativi Artisti vincitrici di Sanremo 2017 nelle Sezioni CAMPIONI e NUOVE PROPOSTE.

CAMPIONI: Nella Prima Serata votano il pubblico (Televoto) e la Giuria della Sala Stampa. Le due votazioni hanno un peso percentuale del 50% ciascuna nella determinazione della classifica delle 11 canzoni in gara interpretate durante la Serata. Le prime 8 canzoni accedono alla Quarta Serata; le ultime 3 canzoni partecipano a un “girone eliminatorio” nel corso della Terza Serata.

Nella Seconda Serata votano il pubblico (Televoto) e la Giuria della Sala Stampa. Le due votazioni hanno un peso percentuale del 50% ciascuna nella determinazione della graduatoria delle 11 canzoni in gara interpretate nella Serata. Le prime 8 canzoni accederanno direttamente alla Quarta Serata; le ultime 3 canzoni parteciperanno invece anch’esse al “girone eliminatorio” nel corso della Terza Serata.

Nella Terza Serata i risultati delle votazioni precedenti vengono azzerati e votano il pubblico (Televoto) e la Giuria della Sala Stampa. Le due votazioni pesano sempre un peso percentuale del 50% ciascuna e riguardano:

– le cover interpretate dai 16 Artisti già ammessi direttamente alla Quarta Serata all’esito delle votazioni della Prima e della Seconda Serata, con assegnazione di un Premio alla Cover che risulterà più votata;

– le interpretazioni-esecuzioni delle 6 canzoni in competizione da parte degli 6 Artisti nel “girone eliminatorio”. Al termine verrà stilata una classifica. Le 4 canzoni/Artisti più votate verranno ammesse alla Quarta Serata, aggiungendosi alle 16 di cui sopra, le restanti 2 verranno eliminate definitivamente.

Nella Quarta Serata i risultati delle votazioni precedenti vengono azzerati votano il pubblico (Televoto), la Giuria degli Esperti e la Giuria Demoscopica. Le votazioni hanno un peso percentuale così ripartito: 40% il pubblico, 30% la Giuria degli Esperti, 30% la Giuria Demoscopica, e determinano una classifica tra le 20 canzoni in competizione interpretate dagli Artisti Campioni in Serata. Le prime 16 in classifica accederanno alla Serata Finale, le ultime 4 in classifica verranno eliminate definitivamente.

Nella Quinta Serata ( Serata Finale ) i risultati delle votazioni precedenti vengono azzerati e nella Serata votano il pubblico (Televoto), la Giuria degli Esperti e la Giuria Demoscopica. Le tre votazioni hanno un peso percentuale così ripartito: 40% il pubblico, 30% la Giuria degli Esperti, 30% la Giuria Demoscopica. In base al risultato della votazioni nella Serata, viene stilata una graduatoria delle 16 canzoni e relativi Artisti in competizione, con proclamazione delle prime 3 canzoni e relativi Artisti classificati.

I risultati della precedente votazione in Serata vengono, quindi, azzerati e vengono riproposte le 3 canzoni prime classificate, attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) con nuova votazione del pubblico attraverso il Televoto (con peso percentuale del 40%), della Giuria degli Esperti (con peso percentuale del 30%) e della Giuria Demoscopica (con peso percentuale del 30%). Il risultato della votazione darà luogo alla classifica finale delle prime 3 canzoni e relativi Artisti. La canzone e relativo Artista primi in classifica vengono proclamati vincitori della Sezione CAMPIONI.

CAMPIONI: Nella Seconda Serata votano il pubblico (Televoto) e la Giuria della Sala Stampa. Le votazioni, separatamente percentualizzate, hanno un peso del 50% ciascuna nella determinazione della classifica delle 4 canzoni /Artisti interpretate durante la Serata. Le prime 2 canzoni/Artisti accedono alla finale della Quarta Serata.

Nella Terza Serata votano il pubblico (Televoto) e la Giuria della Sala Stampa. Le votazioni, separatamente percentualizzate, hanno un peso del 50% ciascuna nella determinazione della classifica delle 4 canzoni /Artisti interpretate durante la Serata. Le prime 2 canzoni/Artisti accedono alla finale della Quarta Serata.

Nella Quarta Serata votano il pubblico (Televoto), la Giuria degli Esperti e la Giuria Demoscopica. Le tre votazioni hanno il seguente peso percentuale: pubblico 40%, Giuria degli Esperti 30% e Giuria Demoscopica 30% per la determinazione della canzone e relativo Artista che vince la Sezione NUOVE PROPOSTE tra le quattro finaliste.

CASI DI EX AEQUO

Se nel corso di Sanremo 2017, in qualsivoglia sessione di votazione, si dovessero verificare casi di ex aequo dopo quattro cifre decimali nei risultati complessivi in Serata, si farà sempre riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione espressa dal pubblico (Televoto). In caso di ulteriore persistenza di ex aequo, nelle prime tre Serate si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione espressa dalla Giuria della Sala Stampa; nelle due ultime Serate, alla graduatoria risultante dalla votazione espressa dalla Giuria degli Esperti.