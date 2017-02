Sanremo 2017, Sergio Sylvestre pubblica il primo album: «Con questo disco vi dico: venite a nuotare in piscina con me»

La sedia quasi fatica a contenere il Big Boy Sergio Sylvestre che, mentre fa ascoltare alla stampa alcune tracce del nuovo album, non nasconde le emozioni ma soprattutto la voglia di cantare quei pezzi a squarciagola su un palco. Già, perché questo gigante buono, che ha conquistato Amici 15, ha in serbo un album sorprendente, con un cuore italiano, un sound internazionale e la grinta che prorompe dalla voce corposa.

A Sanremo, con il brano Con te, Sergio fa davvero il suo debutto nazionale e ciò cui tiene maggiormente – lo ripete più volte durante l’incontro insieme alla parola ansia – è «fare bella figura», per sé, certo, ma anche per il suo team e il suo pubblico. Un pubblico che ha imparato presto a conoscere questo ragazzotto americano innamoratosi dell’Italia tanto da decidere di viverci e partecipare a un talent.

Non ti aspetteresti timidezza da uno alto 2,10 e con la voce grossa, ma forse è proprio per questo che la delicatezza con cui Sylvestre si affaccia al mondo musicale suona spiazzante. E sul palco dell’Ariston, lui omone più degli altri, sale in punta di piedi, con un’ammirazione reverenziale verso il Festival e la sua tradizione. E non c’è alcuna debolezza nel suo essere emotivo tanto da sentire un tuffo al cuore al solo riascoltarsi, quanto invece una grande consapevolezza.

Un volta on stage è l’anima black a emergere trascinante, riservando un racconto in note senza filtri o gusci dietro i quali nascondersi. Così anche il primo album di inediti che porta il suo nome esprime tutto il mondo interiore, tra USA e Italia, attraverso pezzi emozionante tracce incisive.

Il 10 febbraio esce il tuo primo disco d’inediti, Sergio Sylvestre (Sony Music): come lo descriveresti?

Ho messo tuta l’anima in questo album, ci ho lavorato tanto e a volte non riesco a sentire i pezzi senza emozionarmi. Ho dato davvero tutto, sono molto felice. Per questo disco mi voluto prendere il tempo necessario, anche perché non volevo fare qualcosa in fretta; mi sono preparato tantissimo. Nella tracklist c’è tutto, ci sono up-tempo ma anche ballad: questo è Sergio Sylvestre.

Sei tra i Campioni del Festival di Sanremo: come stai vivendo questo momento?

È un momento molto particolare, mi sento sulle nuvole. Sto vivendo tutto quello che desideravo, a cui tengo tanto. Ammetto che ho un po’ di ansia, anche solo nel raccontare questo album: è un po’ come mettermi a nudo.

Come vivi il palcoscenico del Teatro Ariston? Seguivi il Festival anche oltreoceano?

Diciamo che ultimamente non ce la faccio a rilassarmi! A volte sto da solo per studiare altre cerco di distrarmi, ma non ha molto effetto. Le prove sono andate bene, ma se penso a quello che rappresenta quel palco, beh, mi dà un po’ di ansia. Cerco di mantenermi calmo e tranquillo sennò vado fuori! Io guardavo Sanremo già negli USA, quando avevo 17 anni stando con gli amici di origine italiana e ho continuato a seguirlo anche quando sono arrivato in Italia. È una manifestazione che ha una storia importante, in USA non abbiamo questa cultura; è qualcosa di bellissimo, mi piace un sacco e sono molto contento di essere tra i concorrenti quest’anno. Ah, ovviamente i miei amici questa volta guarderanno il Festival per vedere me. Proverò a fare una bella figura.

Con te è il brano che porti a Sanremo ed firmato da Giorgia: come è nato?

Il pezzo con Giorgia è nato mentre ero a Los Angeles, per gioco; quando sono rientrato in Italia ho pensato di proporglielo per vedere cosa potesse nascere e lei ne ha fatto un capolavoro. Mi ha dato tantissimo, la sua collaborazione è stata un’opportunità grandissima e non posso che ringraziarla.

Che cosa vuoi far arrivare al pubblico sanremese di Sergio come artista e come persona?

Non penso di essere un personaggio: sono un ragazzo normale, che canta, ama la musica e ha voglia di farsi sentire. Al pubblico del Teatro Ariston racconto semplicemente quello che sono, quello che esce dal mio cuore, senza filtri. Con sincerità.

Nell’album c’è anche un’altra traccia in italiano, Come il sole ad ottobre: perché hai scelto di presentarti a Sanremo proprio con il brano con te?

Devo dire che l’altro pezzo mi emoziona fin troppo, avrei pianto sul palco! E poi, forse, portare un brano d’amore sarebbe stato quasi scontato. Con te, invece, ha tutte le giuste sfumature che voglio portare al pubblico, è un regalo di Giorgia e ci tengo tanto. È un brano che fa emozionare ma ha anche tanta grinta: è perfetto per me, è il mio bambino. L’ho visto crescere e maturare…

Cosa provi nel cantare in italiano? La lingua dà un approccio diverso anche alla musica?

Quando canto in italiano sono un’altra persona, esce un’altra anima, un’altra faccia. Faccio più fatica non tanto per lingua ma perché le parole strappano il cuore, ne basta una sola per esprimere un’idea.

Per la serata delle cover hai scelto di presentare Vorrei la pelle nera di Nino Ferrer, che interpreti insieme ai Soul System. Come mai?

Abbiamo cercato su YouTube e abbiamo studiato vari brani, ma con questo pezzo ci siamo fatti due risate e ci siamo detti “proviamoci”. I Soul System sono ragazzi fantastico e appena ci siamo incontrati abbiamo avuto la sensazione di conoscerci da sempre. Volevo condividere quel palco con loro e ci tengo ad arrivare alla serata di giovedì perché voglio esibirmi all’Ariston con i Soul.

A Sanremo ritrovi Maria De Filippi: non temi che questo possa essere visto quasi come un vantaggio per te rispetto ai tuoi colleghi non dal talent?

Non credo che questo possa essere di vantaggio in qualche modo. Certo Maria De Filippi mi ha dato tanto, ma ora sono io che devo dare delle cose, essere me stesso. Personalmente, poi, non sto pensando tanto alla gara: io voglio solo trasmettere bene il pezzo anche per il lavoro del team che ha lavorato con me. Non guardo alla classifica, penso a farmi conoscere e a fare una bella figura.

Di recente hai collaborato con J-Ax e Fedez per un brano che è un inno all’Italia. Ma cosa rappresenta per te questo Paese?

L’Italia mi ha dato nuova vita, qualcosa che non avrei mai pensato in USA. Questa nazione mi abbracciato e protetto e penso sia uno dei Paesi più belli. La collaborazione con J-Ax e Fedez è stata fantastica oltre che divertente.

A proposito di nascita sulla copertina del disco emergi dall’acqua: che significato ha?

La copertina descrive proprio quel senso di nascita, perché vorrei che la gente mi conoscesse per quello sono. Come a dire: venite a nuotare in piscina con me. Sono così, sono io.

Tra le tue ultime esperienze c’è anche quella del doppiaggio per il film Disney Oceania: come è andata?

È stato bellissimo. Tutti i cantanti vorrebbero lavorare a un progetto di questo tipo e quando me l’hanno proposto ho pensato che fosse uno scherzo! Ho lavorato molto bene anche con Rocco Hunt, è bravissimo.

A Sanremo hai con te qualche portafortuna?

Sicuramente un bracciale che porto sempre, regalatomi da una persona a me cara. E poi vediamo se portare il mio orsacchiotto… il problema è che vorrebbe fa la star più di me e poi dobbiamo trovare i vestiti giusti. E quello è già un problema per me!

Dopo Sanremo, invece, quali live hai in programma?

Ci sono già due date, il 30 e 31 marzo, poi vedremo cosa succede. Fin da adesso non vedo l’ora di esibirmi dal vivo.