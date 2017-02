Sanremo 2017, Mina al Festival: TIM porta all’Ariston la tigre di Cremona insieme a Just Some Motion

Mina torna musicalmente al Festival di Sanremo 2017. A riportare la voce della cantante sul palco del Teatro Ariston è lo sponsor unico TIM che, durante ogni serata della kermesse, manda in onda i propri spot nei quali Mina reinterpreta il brano All Night di Parov Stelar e sulle sue note danza il ballerino Just Some Motion nella messa in scena di un musical a Cinecittà World.

Gli spot di Sanremo sono della durata di 75 secondi, con il claim È bello avere tutto, fanno parte della campagna del ballerino Just Some Motion per la regia di Riccardo Grandi. La coreografia è curata da Emanuele Cristofoli Laccio con la produzione Twister srl; costumi di Maria Sabato.