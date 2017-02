Sanremo 2017, la conferenza stampa di lunedì 6 febbraio. Annunciato Robin Schulz super ospite

Day 0: è la vigilia più attesa del mondo musical-televisivo, il lunedì che anticipa l’apertura del Festival di Sanremo, in onda nella sua 67° edizione dal 7 all’11 febbraio 2017 in prima serata su Rai Uno. In occasione della conferenza stampa della giornata, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha riassunto i meccanismi, gli ospiti e le intenzioni di quest’anno. Al suo fianco la sua partner all’Ariston Maria De Filippi. Di seguito le novità e le dichiarazioni.

Carlo Conti: «Ci siamo divertiti nei precedenti due anni a creare Festival forti sul piano della musica e spero che anche in quest’edizione sia la stessa cosa. Con 22 Big in gara e 8 Nuove Proposte che spero abbiano lo stesso successo dei giovani del 2016, Gabbani in primis. La musica resta al centro: sentiremo 30 brani e il mio primo appello va alle radio, confido nel loro supporto determinante.

Per quanto riguarda le serate, quelle di martedì e mercoledì sono speculari, con 11 Campioni sul palco dei quali a 6 arrivano alla serata di giovedì a rischio eliminazione; i 16 Campioni in gara presentano la cover mentre 6 partecipano con l’inedito al girone eliminatorio. Venerdì sul palco ci sono 20 Big in gara di cui 4 vengono definitivamente eliminati in modo da arrivare in Finale con 16 protagonisti votabili con il televoto, che viene quindi azzerato e riparte solo per i primi tre. Sabato sera avremo anche un collegamento con forze armate italiane in Kosovo. Per lo spazio Sanremo Start, invece, martedì si apre con carrellata di brani che non hanno vinto Sanremo ma sono diventati successi planetari, poi spazio al tappeto rosso con i protagonisti dell’edizione».

Maria De Filippi: «Sono molto emozionata e arrivo con lo spirito di chi si aspetta emozione dalle canzoni; quelle di quest’anno mi hanno colpito parecchio. La musica è vita: nasciamo con la musica e il Festival di Sanremo è il festival degli italiani. Confesso che ho il terrore di sbagliarmi e sto imparando il ritmo di Carlo. Ah, non aspettatevi la scala: non so se la farò, in fondo Sanremo è Sanremo anche senza la scala di Maria De Filippi.

Per le prove finora mi hanno dato alcune direttive; per esempio, devi tenere lo stesso tono di voce per tutti, non puoi salutare i cantanti anche se li conosci e non puoi sorridere troppo per non influenzare il televoto. Sono frastornata, ma Carlo mi ha aiutato tanto, è più che gentile, come fosse un fratello».

Campioni Attesissimo arriva anche l’annuncio dei Campioni che si esibiscono martedì e mercoledì PRIMA SERATA (in ordine alfabetico): Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel; SECONDA SERATA (in ordine alfabetico): Chiara, Clementino, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Nesli & Alice Paba, Raige & Giulia Luzi, Paola Turci, Sergio Sylvestre.

Ospiti Oltre ai nomi già confermati (qui l’elenco in aggiornamento), Conti ha annunciato il dj Robin Schulz, Alessandro Gassman con Marco Giallini, Luca e Paolo e Geppi Cucciari. A comporre, infine, la Giuria degli Esperti sono Linus, Ennio Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi e Giorgia Surina; presidente Giorgio Moroder.