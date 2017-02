Sanremo 2017, Sondaggio Musica e Tv 2.0: vota il tuo podio del Festival 2017 #Campioni

Come ogni anno torna immancabile l’appuntamento con il Festival di Sanremo, che nella sua edizione numero 67, si svolge dal 7 all’11 febbraio 2017. Potevamo farci scappare l’occasione di coinvolgere i nostri lettori in un sondaggio ad hoc? Ovviamente no! Abbiamo, quindi, deciso di di chiedere a voi utenti del sito quali sono, a vostro parere, i Campioni che meritano il podio 2017.

I 22 cantanti in gara in tale sezione sono i seguenti (in ordine alfabetico): Al Bano, Alessio Bernabei, Bianca Atzei, Chiara, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Lodovica Comello, Marco Masini, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Ron, Paola Turci, Samuel, Sergio Sylvestre.

Si può votare tutti i giorni, una sola volta per ogni IP, ed è possibile votare un solo cantante in gara: i tre cantanti con più voti formeranno il vostro podio. Il sondaggio apre alle ore 15:00 di sabato 04 febbraio 2017 e chiude automaticamente alle ore 21.00 di sabato 11 febbraio 2017.

Si ricorda che il sondaggio non ha nessuna valenza e nessun valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Ha l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione.

