Sanremo 2017, Sondaggio Musica e Tv 2.0: vota il tuo cantante preferito tra le #NuoveProposte

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua edizione numero 67, si svolge dal 7 all’11 febbraio 2017 e come vi abbiamo proposto un super sondaggio per i Campioni, ecco quella dedicata alle Nuove Proposte. Anche in questo caso chiediamo a voi utenti del sito chi è il giovane cantante che, a vostro parere, merita la vittoria.

Gli 8 giovani in gara in tale sezione sono i seguenti (in ordine alfabetico): Braschi, Francesco Guasti, Lele, Leonardo Lamacchia, Maldestro, Marianna Mirage, Tommaso Pini e Valeria Farinacci. Si può votare tutti i giorni, una sola volta per ogni IP, ed è possibile votare un solo cantante in gara: i tre cantanti con più voti formeranno il vostro podio. Il sondaggio apre alle ore 15:00 di sabato 04 febbraio 2017 e chiude automaticamente alle ore 21.00 di venerdì 10 febbraio 2017.

Si ricorda che il sondaggio non ha nessuna valenza e nessun valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Ha l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione.

Nuove Propste: Chi è il tuo cantante preferito al Festival di Sanremo 2017? Braschi - Nel mare ci sono i coccodrilli

Francesco Guasti - Universo

Lele - Ora mai

Leonardo Lamacchia - Ciò che resta

Maldestro - Canzone per Federica

Marianna Mirage - Le canzoni fanno male

Tommaso Pini - Cose che danno ansia

Valeria Farinacci - Insieme