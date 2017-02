«Un tuffo libero nella musica»: Elisa all’Arena di Verona con tre live show per festeggiare vent’anni di carriera

Vent’anni in tre concerti: questo è Elisa ’97 – ’17. La cantautrice ha deciso, infatti, di celebrare due decenni di carriera discografica coinvolgendo il proprio pubblico una tripletta di live unici all’Arena di Verona in calendario il 12, 13 e 15 settembre 2017. Unici eventi dal vivo previsti in questo anno, gli show si svolgono seguendo linee musicali ben precise e promettono arrangiamenti, scenografie e ospiti ad hoc.

«Sono emozionata di annunciare questi tre concerti, il viaggio live è partito nel luglio 1997 quando un grande artista come Zucchero mi diede la possibilità di aprire due suoi live ancora prima che il mio album uscisse. Era una cosa surreale per me, quello è stato un inizio inaspettato ed enorme. Da allora il viaggio è stato lungo, ne sono orgogliosa e lo festeggio con tre concerti speciali a Verona; sono tre live diversi tra loro, ciascuno va a fondo della musica attraverso arrangiamenti e generi molto differenti», dichiara Elisa in conferenza stampa.

Si parte, quindi, con la serata Pop-Rock (12 settembre) che porta sul palco il lato più scatenato della cantautrice accompagnata dalla sua band che regala «energia per uno scambio senza filtri di musica ed emozioni spontanee». Cambio di atmosfere ella serata successiva (13 settembre) che Elisa introduce così: «La serata acustica non è un concerto acustico in senso stretto, ma spazia attraverso atmosfere molto intime con tanti musicisti sul palco. Vorrei usare strumenti acustici, etnici e street per creare contaminazioni e far uscire soprattutto il repertorio di Lotus e Ivy».

Nuovo mood per il terzo show – forse il più corposo e interessante – con un set orchestrale: «La terza serata, Orchestra, per me è la più inedita, realizza il sogno di cantate con una grande orchestra di oltre quaranta elementi. Vorrei rendere omaggio a canzoni importanti, non solo mie, da Caruso di Dalla a Fly Me to the Moon di Sinatra. E su quest’ultimo pezzo ho un aneddoto: vorrei fare la canone perché a sedici anni, quando facevo piano bar, mi sono imbattuta in un sassofonista che mi ha proposto di esibirmi con una big band; è stato lui a farmi conoscere il soul nella voce e tanti generi. È per me un ritorno alle origini che comprende anche parte del mondo Motown. Vorrei che la serata avesse un’allure molto elegante, fuori dal tempo, non contaminata»

Ogni live si preannuncia unico per ospiti (ancora nessun ospite confermato) e allestimenti scenografici. Ha raccontato Elisa: «Ci saranno ospiti in tutte le tre sere e la presenza di ciascun artista è legata alle canzoni da fare insieme, questo potrebbe riservare sorprese nate dal piacere di fare un tuffo libero e profondo nella musica nel nome di una condivisione artistica e di un clima di festa. Voglio concedermi questo lusso. Non ci sono ancora i nomi, ma posso confermare che ci saranno tanti artisti giovani, magari non con una popolarità consolidata, ma che mi ispirano tanto. E l’unicità degli show è anche scenica: ora è tutto in una fase embrionale, ma ogni sera è diversa e quello che si vedrà va a braccetto con quello che si sentirà. Non escludo collaborazioni con altre forme d’arte, dalla moda alla danza allo sport. Ma mi piacerebbero anche incursioni nel cinema e nella letteratura».

In attesa di questa tripletta veronese, Elisa sarà anche protagonista del nuovo appuntamento di FoxLive, con un docufilm in onda in prima visione assoluta sui canali Fox durante la primavera, con la sceneggiatura della stessa artista. Ma l’incontro con la stampa ufficializza anche un’altra svolta nella carriera della Toffoli, ovvero il passaggio da Sugar a Universal in merito al quale la cantautrice ha così spiegato: «Questa scelta ha un’origine lontana ed è frutto di una decisione sofferta e ponderata cui ho pensato per anni. Ho iniziato con Caterina Caselli e fu mia madre a firmare il contratto essendo io minorenne; sono grata profondamente a Sugar per avermi aiutato a realizzare il mio sogno e non ho nessun sentimento negativo, però, a questo punto, ho seguito l’istinto e ho voluto scoprire altri partner.

In Universal ho trovato quello che stavo cercando: ci stiamo conoscendo, il clima è di concentrazione e ricerca. So che stanno preparando un lavoro antologico molto bello, che condivido. Sono serena verso Caterina e la sua discografica, anzi nutro gratitudine e affetto per quello che abbiamo condiviso in tanti anni».

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona sono in prevendita da venerdì 3 febbraio alle ore 15.00 su TicketOne ed è previsto un abbonamento per i tre live al costo di 80,00 euro per la gradinata non numerata. E per raggiungere la città sono state stipulate agevolazioni con Trenitalia (Gruppo FS Italiane), Eventi In Bus e con gli hotel cittadini; tutte le info sul sito di F&P Group.

L’organizzatore ricorda che i circuiti ufficiali autorizzati alla vendita dei biglietti di Elisa ’97 – ’17 sono TicketOne e punti di vendita TicketOne e Unicredit. Il prezzo del biglietto è quello stabilito da F&P Group e non deve essere modificato senza sua autorizzazione.