RadioItaliaLive – Il Concerto raddoppia la location: il 18 giugno a Milano e il 30 giugno a Palermo

Anche in questo 2017 lo show live di Radio Italia annuncia una sorpresa: non più solo Milano come location ma una seconda venue per raddoppiare la festa. Il presidente Mario Volanti ha, infatti, ufficializzato che la sesta edizione del RadioItaliaLive – Il Concerto si svolgerà a Milano domenica 18 giugno e, per la prima volta, a Palermo venerdì 30 giugno.

Ai microfoni dell’emittente l’editore ha dichiarato: «In occasione del 35° anno di Radio Italia solomusicaitaliana, abbiamo ritenuto corretto unire idealmente tutta l’Italia. Di conseguenza, oltre all’ormai tradizionale appuntamento a Milano, abbiamo scelto di regalare a tutti gli appassionati della musica italiana che vivono al sud del nostro Paese, un secondo straordinario concerto a Palermo. Siamo certi che, oltre all’atteso successo di Milano, la Sicilia e il Sud interverranno entusiasti a questo nostro evento». Entrambi gli eventi saranno come sempre gratuiti e saranno realizzati grazie alla collaborazione con i comuni di entrambi i capoluoghi.

L’edizione 2017 punta a essere sempre più evento condiviso via social tramite le pagine ufficiali di Radio Italia (Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat), ma si potrà anche seguire in tv – diretta contemporanea su Real Time e NOVE (canali del gruppo Discovery Italia), Radio Italia, Radio Italia Tv – e via streaming su radioitalia.it e sull’app gratuita iRadioItalia.