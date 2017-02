Paola Turci a Sanremo con ‘Fatti bella per te’. L’album ‘Il secondo cuore’ dal 31 marzo poi due anteprime live

Una canzone che è inno all’autostima femminile e al coraggio di rispettarsi per ciò che si è. Paola Turci torna al Festival della Canzone Italiana con Fatti bella per te, inedito scritto dalla stessa Paola insieme a Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli che dirigerà l’orchestra della Rai. Per la serata dedicata alle cover, invece, la cantautrice sceglie un brano storico dell’Ariston, Un’emozione da poco di Anna Oxa che viene reso disponibile, insieme all’inedito, in formato vinile 45 giri a tiratura limitata con copie numerate.

Dopo l’appuntamento in riviera, la Turci dà un doppio appuntamento al suo pubblico: il 31 marzo 2017, esce, innanzitutto il nuovo album Il secondo cuore (Warner Music) e regala due anteprime live del prossimo tour. Questi gli appuntamenti: 9 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 22 maggio – Milano, Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo. I biglietti sono disponibili tramite il sito ufficiale TicketOne e i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10 di lunedì 6 febbraio.

Info location e prezzi: martedì 9 maggio 2017 Roma, Auditorium Parco della Musica – via Pietro de Coubertin, 30 / Platea: € 35 + d.d.p., Galleria: € 28 + d.d.p.; lunedì 22 maggio 2017 Milano, Auditorium LaVerdi Fondazione Cariplo – Largo Gustav Mahler / Primo settore: € 35 + d.d.p., Secondo settore: € 28 + d.d.p.