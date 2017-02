NuoveProposte Maldestro a Sanremo 2017 con la sua ‘Canzone per Federica’, album dal 24 marzo

Tra le Nuove Proposte di questo Sanremo 2017 c’è Maldestro, che sul palco del Teatro Ariston canta la sua Canzone per Federica contenuta nell’album di prossima pubblicazione, I muri di Berlino, con cui l’artista entra nel roster di Warner Music. «Maldestro ci ha colpito per la sua vocazione artistica a comunicare con il pubblico che mostra un’impronta musicale e poetica ben distinta e di grande identità – dice Marco Alboni, Chairman & Ceo Warner Music Italia – contribuire allo sviluppo di un simile talento fa parte della nostra missione». Il giovane cantautore, inoltre, insieme a Fabrizio Moro tra i Campioni, riceve il riconoscimento “Menzione Premio Lunezia per Sanremo” come miglior testo in gara.

Il disco contiene anche il brano Abbi cura di te, scelto per la colonna sonora del film Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno nelle sale dal 23 febbraio. E proprio in attesa dell’album – in uscita il 24 marzo per Arealive/Warner Music – il brano della kermesse viene reso disponibile su vinile 45 giri, in edizione limitata, il 24 febbraio.

Maldestro è il cantautore rivelazione che in occasione di Sarà Sanremo ha ricevuto ampio consenso sia da parte dei giudici sia dagli operatori di settore e dalla stampa. Già sul palco del Concerto del Primo Maggio 2016, il giovane talento ha dimostrato di essere una penna curiosa e personale oltre a dare prova di una qualità vocale riconoscibile. Amore, rabbia, speranza e disagio sono i temi che racconta nei suoi testi con una vena d’ironia piena di vita.