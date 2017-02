Kids’ Choice Awards 2017, tutte le nomination. Due categorie per l’Italia, ecco come votare

Ventotto categorie in gara, di cui nove completamente nuove: sono state annunciate giovedì 2 febbraio tutte le nomination per i Kids’ Choice Awards 2017 la cui cerimonia di premiazione è prevista per il prossimo 11 marzo a Los Angeles con la conduzione della WWE Superstar John Cena. La serata sarà poi in onda su Nickelodeon Italia (Sky 605-606) venerdì 17 marzo alle 20.30.

Ecco tutte le categorie dei Kids’ Choice Awards 2017: Programma Tv Preferito – Programmi per Raggazzi Game Shakers, Girl Meets World, Henry Danger, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, The Thundermans; Programma Tv per Famiglie Preferito Big Bang Theory, Black-ish, Fuller House, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Supergirl, The Flash; Talent Show Preferito America’s Funniest Home Videos, America’s Got Talent, American Ninja Warrior, Paradise Run, Shark Tank, The Voice.

Cartone Animato Preferito ALVINNN!!! and The Chipmunks, SpongeBob SquarePants, Teen Titans Go!, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Amazing World of Gumball, The Loud House; Star Tv Maschile Preferita Benjamin Flores Jr., Aidan Gallagher, Jack Griffo, Jace Norman, Casey Simpson, Tyrel Jackson Williams; Star Tv Femminile Preferita Rowan Blanchard, Dove Cameron, Lizzy Greene, Kira Kosarin, Breanna Yde, Zendaya.

Film Preferito Batman v Superman: Dawn of Justice, Captain America: Civil War, Ghostbusters, Pete’s Dragon, Rogue One: A Star Wars Story, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows; Attore di Film Preferito Ben Affleck, Will Arnett, Henry Cavill, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth; Attrice di Film Preferita Amy Adams, Megan Fox, Scarlett Johansson, Felicity Jones, Melissa McCarthy, Kristen Wiig.

Film d’Animazione Preferito Finding Dory, Moana, Sing, The Secret Life of Pets, Trolls, Zootopia; Voce Preferita di un Cartone Animato Ellen DeGeneres, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Anna Kendrick, Justin Timberlake, Reese Witherspoon; Cattivo Preferito Helena Bonham Carter (The Red Queen, Alice Through the Looking Glass), Idris Elba (Krall, Star Trek Beyond), Will Ferrell (Mugatu, Zoolander 2), Kevin Hart (Snowball, The Secret Life of Pets) *Note: animated, Charlize Theron (Ravenna, The Huntsman: Winter’s War), Spencer Wilding (Darth Vader, Rouge One: A Star Wars Story); Spaccatutto Preferito Ben Affleck (Batman, Batman v Superman: Dawn of Justice), Henry Cavill (Superman, Batman v Superman: Dawn of Justice), Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War), Chris Hemsworth (The Huntsman, The Huntsman: Winter’s War), Scarlett Johansson (Black Widow, Captain America: Civil War), Felicity Jones (Jyn, Rouge One: A Star Wars Story), Jennifer Lawrence (Mystique, X-Men: Apocalypse), Zoe Saldana (Lieutenant Uhura, Star Trek Beyond).

BFF Preferiti Ruby Barnhill & Mark Rylance (Sophie/BFG, The BFG), Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence), Kevin Hart & Ice Cube (Ben/James, Ride Along 2), Chris Pine & Zachary Quinto (Captain Kirk/Spock, Star Trek Beyond), Neel Sethi & Bill Murray (Mowgli/ Baloo, Jungle Book), Ben Stiller & Owen Wilson (Derek/Hansel, Zoolander 2); NemiciAmici Preferiti Ben Affleck & Henry Cavill (Batman/Superman, Batman v Superman: Dawn of Justice), Chris Evans & Robert Downey Jr. (Captain America/Iron Man, Captain America: Civil War), Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy/Nick, Zootopia), Dwayne Johnson & Auli’I Cravalho (Moana/Maui, Moana), Anna Kendrick & Justin Timberlake (Poppy/Branch, Trolls), Charlize Theron & Emily Blunt (Ravenna/Freya, The Huntsman: Winter’s War).

Animale Preferito Baloo from The Jungle Book (Bill Murray), Dory from Finding Dory (Ellen DeGeneres), Po from Kung Fu Panda 3 (Jack Black), Red from The Angry Birds Movie (Jason Sudeikis), Rosita from Sing (Reese Witherspoon), Snowball from The Secret Life of Pets (Kevin Hart); Squad Preferita Captain America: Civil War, Finding Dory, Ghostbusters, Rogue One: A Star Wars Story, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, X-Men: Apocalypse.

Gruppo Musicale Preferito The Chainsmokers, Fifth Harmony, Maroon 5, OneRepublic, Pentatonix, Twenty One Pilots; Cantante Uomo Preferito Drake, Justin Bieber, Bruno Mars, Shawn Mendes, Justin Timberlake, The Weeknd; Cantante Donna Preferita Adele, Beyoncé, Ariana Grande, Selena Gomez, Rihanna, Meghan Trainor; Canzone Preferita 24K Magic – Bruno Mars, Can’t Stop the Feeling! – Justin Timberlake, Heathens – Twenty One Pilots, Send My Love (To Your New Lover) – Adele, Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj, Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign.

Nuovo Artista Preferito Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Daya, Lukas Graham, Solange, Rae Sremmurd, Hailee Steinfeld, Twenty One Pilots; Video Musicale Preferito 24K Magic – Bruno Mars, Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake, Formation – Beyoncé, Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall, Me Too – Meghan Trainor, Stressed Out – Twenty One Pilots; Dj Preferito Martin Garrix, Calvin Harris, Major Lazer, Skrillex, DJ Snake, Zedd.

Colonna Sonora Preferita Hamilton, Me Before You, Moana, Sing, Suicide Squad, Trolls, Artista Virale Preferito Tiffany Alvord, Matty B, Carson Lueders, Johnny Orlando, Jacob Sartorius, JoJo Siwa; Star Globale Preferita 5 Seconds of Summer (Australia/New Zealand), BIGBANG (Asia), Bruno Mars (North America), Little Mix (UK), Shakira (South America), Zara Larsson (Europe); Video Game Preferito Just Dance 2017, Lego Marvel’s Avengers, Lego Star Wars: The Force Awakens, Minecraft: Story Mode, Paper Mario: Color Splash, Pokémon Moon.

CATEGORIE ITALIANE Cantante Italiano Preferito Benji & Fede, Elodie, Gemeliers, Luca Chikovani; Youtuber Italiano Preferito Ehi Leus, iPantellas, MATES, Matt & Bise, Virginia De Giglio.