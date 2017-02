Dopo il sold out del 2016, Tom Odell torna live all’Alcatraz di Milano il 15 febbraio. Biglietti

Il suo precedente live milanese al Tunnel Club era andato sold out e Tom Odell tenta il bis con un nuovo appuntamento italiano. Il cantautore britannico va in scena, infatti, mercoledì 15 febbraio 2017 all’Alcatraz di Milano per portare dal vivo sul palco il nuovo album Wrong Crowd, uscito il 10 giugno scorso per Columbia Records/Sony Music. Prodotto da Jim Abbiss, il disco è il secondo frutto del lavoro in studio di Odell, a tre anni dal debutto con Long Way Down.

Di Wrong Crowd il vincitore del BRIT Awards Critic Choice del 2013 racconta: «Volevo che il suono di queste canzoni fosse maestoso, grandi archi e melodie che enfatizzassero le canzoni, ricche di musicalità senza trattenere nulla». I biglietti per il concerto milanese (Barley Arts) sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita Vivaticket; apertura porte: 19.30, Inizio concerti: 20.30 (Ingresso: € 22 + prev. / € 25 alla porta).