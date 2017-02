Dal 7 aprile ‘Nel caos di stanze stupefacenti’, il nuovo album di Levante che a maggio torna dal vivo

Anticipato dal nuovo singolo Non me ne frega niente, il cui video ha già scalato le tendenze YouTube, il 7 aprile esce il nuovo album di Levante, dal titolo per nulla scontato Nel caos di stanze stupefacenti (Carosello Records). Il disco arriva a due anni dal precedente progetto Abbi cura di te e segna un nuovo tassello nella carriera personalissima e coraggiosa dell’artista.

«Non so perché caddi in quel buco nero. L’orizzonte degli eventi dove tutto ciò che va non ritorna. Mi sentii così, per mesi e mesi. Aggrappata alle sole mura di una stanza, la mia stanza. Non seppi aprire la porta, non seppi mai arrivare alla maniglia che mi avrebbe salvata. Non serviva una mano, serviva una maniglia per aprire un varco dentro quel caos e fuggire. Fuggire da me. Non ci fu serratura, non ci furono chiavi, non ci furono finestre… ci fu solo la musica Nel caos di stanze stupefacenti»: queste le parole social con cui Levante ha introdotto l’album in arrivo.

La seconda buona notizia per i fan della giovane talentuosa e anticonvenzionale è la partenza della sua nuova tournée Nel caos tour 2017 (OTRlive), al via il 4 maggio. Questo il calendario aggironatao: 4 maggio – Roma, Atlantico Live; 5 maggio – Perugia, Afterlife Live Club; 6 maggio – Bologna, Estragon Club; 12 maggio – Roncade (TV), New Age Club; 13 maggio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia; 16 maggio – Milano, Alcatraz di Milano. Le prevendite sono disponibili su TicketOne. Intanto, Levante è anche in libreria con il suo primo romanzo Se non ti vedo non esisti per Rizzoli, alla quarta ristampa nelle sole prime due settimane dalla pubblicazione.