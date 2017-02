AirPlay Radio: Ed Sheeran vola in vetta, secondo Tiziano Ferro. In TopTen Giorgia, LP e Lenny

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 05.2017 (dal 27 gennaio al 2 febbraio 2017) che vede Ed Sheeran con il nuovo singolo Shape Of You vola al comando e lasciarsi alle spalle Tiziano Ferro con Carmen Consoli con Il conforto (secondi, -1) e The Weeknd con I Feel It Coming (terzo, -1). Secondo i dati EarOne si ferma al quarto posto Rockabye dei Clean Bandit (+4), seguiti da Other People di LP (stabile in quinta posizione), Human di Rag’N’Bone Man (sesto, -2) e Re-arrange dei Biffy Clyro (settimi, +11). Completano la Top Ten Vanità di Giorgia (confermata in ottava posizione), Love My Life di Robbie Williams (stabile in nona posizione) ed Hell.o di Lenny (decima, stabile). La più alta nuova entrata nell’airplay è You Don’t Know Me di Jax Jones alla posizione 33. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].