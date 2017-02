Alvaro Soler: annunciate le date italiane del Summer Tour 2017. Dal 3 febbraio in radio ‘Animal’

Dopo il palco di Sanremo – su cui sale come ospite nella serata finale – e il lancio radiofonico del singolo Animal (radio date venerdì 3 febbraio) Alvaro Soler si prepara al debutto live in Italia, con una prima tranche di concerti già annunciata per febbraio/marzo e una nuova serie di date durante la prossima estate. Dopo i primi sold out il 22 e 25 febbraio a Milano (Fabrique), il 24 febbraio a Roma (Spazio 900) e il 10 marzo a Nonantola (Vox), il barcellonese sbarca con il suo Summer tour 2017 nelle principali arene estive.

Questo il calendario: 18 luglio – Grugliasco (TO); 19 luglio – Genova, Porto Antico / Arena del Mare; 20 luglio – Mantova, Piazza Sordello; 22 luglio – Napoli, Etes Arena Flegrea di Napoli; 23 luglio – Peccioli (PI), Anfiteatro Fonte Mazzola; 12 agosto – Senigallia (AN), Mamamia Festival Estate 2017; 13 agosto – Pescara, Porto Turistico; 24 agosto – Cagliari, Arena Sant’Elia.

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 10 del 3 febbraio su Io Vado Club (www.iovado.club) e dalle ore 10 del 4 febbraio su www.ticketone.it; l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.