‘0+ Tour’: Benji & Fede raddoppiano anche a Bologna e Firenze, le nuove date del duo fenomeno

Milano, Venaria Reale, Roma, Bari, Napoli, Bologna, Nonantola e Firenze: sono tutte le città in cui lo 0+ Tour di Benji & Fede ha già messo a segno il tutto esaurito. Ultime in ordine di tempo proprio i capoluoghi di Emilia Romagna e Toscana che raddoppiano l’appuntamento live con una seconda data a grande richiesta. Così, il duo fenomeno aggiunge in calendario anche il 30 aprile all’Estragon di Bologna (Posto Unico – EARLY ENTRY – €40,00 +ddp / Posto Unico – €25,00 + ddp) e il 14 maggio all’Obihall di Firenze (Posto Unico Platea- EARLY ENTRY – €40,00 + ddp / Posto Unico Platea- €25,00 + ddp / Galleria Numerata – €30,00 + ddp).

In attesa di vederli dal vivo sul palco del Mediolanum Forum di Assago il 4 marzo (qui tutte le info sulle prevendite del tour), Benji & Fede sono stati annunciati anche sul palco dell’evento per famiglie di Nickelodeon, lo SlimeFest previsto domenica 26 marzo all’Alcatraz di Milano. Ecco allora il calendario completo aggiornato dello 0+ Tour: MARZO 2017 4 marzo (SOLD OUT) – Assago (MI), Mediolanum Forum; APRILE 2017 23 (SOLD OUT) e 24 aprile – Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia; 29 (SOLD OUT) e 30 aprile – Bologna, Estragon.

MAGGIO 2017 6 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 7 maggio (SOLD OUT) – Nonantola (Mo), Vox Club; 13 (SOLD OUT) e 14 maggio – Firenze, Obihall; 20 (SOLD OUT) e 21 maggio 2017 – Roma, Atlantico Live; 26 maggio – Napoli, Casa Della Musica; 27 maggio (SOLD OUT) – Bari, Demode’ Club; 28 maggio (SOLD OUT) – Napoli, Casa Della Musica. Per info VIVO CONCERTI www.vivoconcerti.com.