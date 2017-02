Sanremo 2017, Tiziano Ferro omaggia Luigi Tenco e duetta con Carmen Consoli. Terza data a Milano

Primo super ospite annunciato da Carlo Conti, Tiziano Ferro non sale da solo sul palco del Teatro Ariston. Con lui, infatti, nella serata inaugurale del 7 febbraio è attesa anche la “cantantessa” Carmen Consoli con cui duetta sulle note de Il conforto – per la prima volta dal vivo -. Ma l’artista di Latina si prepara a regalare al pubblico di Rai 1 qualcosa in più; oltre al recente successo Potremmo ritornare, Ferro ha deciso di portare al Festival anche il proprio omaggio a Luigi Tenco.

Così, a 50 anni dalla tragica scomparsa, il brano Mi sono innamorato di te risuona in teatro e viene reso poi disponibile su in streaming e download subito dopo la performance. «Pensare di poter interpretare Mi sono innamorato di te mi rende orgoglioso di essere artista. Tenco mi ha insegnato il valore della fragilità e del coraggio necessario per scrivere con onestà una canzone d’amore».

Il cantautore, intanto, scalda i motori per i prossimi impegni live, ai quali si aggiunge una terza data allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno dopo il già annunciato raddoppio romano. Questo il calendario aggiornato del tour 2017 per Live Nation: 11 giugno LIGNANO (UD) Stadio Teghil; 16, 17 e 19 giugno MILANO Stadio San Siro; 21 giugno TORINO Stadio Olimpico; 24 giugno BOLOGNA Stadio Dall’Ara; 28 e 30 giugno ROMA Stadio Olimpico; 5 luglio BARI Arena della Vittoria; 8 luglio MESSINA Stadio San Filippo; 12 luglio SALERNO Stadio Arechi; 15 luglio FIRENZE Stadio Franchi. I biglietti per tutte le date sono disponibili online su LiveNation e TicketOne oltre che nelle rivendite tradizionali autorizzate.