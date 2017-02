Sanremo 2017, Alessio Bernabei inaugura un nuovo capitolo discografico e a maggio torna sul palco

Se il 2016 è stato un anno intenso per Alessio Bernabei – che proprio dodici mesi fa debuttava da solista sul palco del Teatro Ariston – i prossimi mesi si prefigurano come periodo di consolidamento del percorso avviato. Dopo l’album Noi siamo infinito, certificazioni d’Oro e di Platino, un’esperienza come doppiatore e la pubblicazione di un libro, il giovane talento torna al Festival di Sanremo con il brano Nel mezzo di un applauso, scritto da Roberto Casalino, Dario Faini e Vanni Casagrande.

E per la serata di giovedì 9 febbraio dedicata alle cover, Alessio sceglie di presentare Un giorno credi diretto dal Maestro Pino Perris. In attesa del nuovo album di prossima uscita per Warner Music Italy, proprio durante la settimana sanremese viene resa disponibile un’edizione limitata in vinile 45 giri con l’inedito in gara al festival – che segna l’inizio di nuova avventura discografica – e la cover di Bennato.

I fan di Alessio si preparano anche a sostenere il loro idolo sotto il palco, in occasione delle due anteprime live il 10 maggio a Milano (Alcatraz) e il 13 maggio a Roma (Orion Club). I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono disponibili in prevendita su TicketOne dalle 11 di giovedì 1 febbraio (€ 22.00 + d.d.p.). I concerti sono una produzione di Massimo Levantini e Gaetano Puglisi per Live Nation; RDS e Radio Italia sono media partner ufficiali.