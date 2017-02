Noi2 Lodovica Comello: dopo Sanremo due anteprime live a Roma e Milano. Prevendite aperte

In gara al Festival di Sanremo con Il cielo non mi basta, Lodovica Comello esercita le corde vocali sia per il nuovo album sia per il ritorno dal vivo a maggio 2017. Il 19 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 26 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, infatti, la giovane friulana presenta in anteprima al pubblico il nuovo album d’inediti, atteso durante la primavera per Sony Music.

All’insegna dell’hashtag ufficiale #Noi2, Lodovica mobilita dunque i suoi fan via social, condividendo l’entusiasmo di tornare live dopo il successo del precedente Lodovica World Tour (2015) con cui la Comello si è esibita in Italia e all’estero. Le due serate evento sono solo il primo assaggio di una lunga una serie di appuntamenti on stage previsti in autunno. I biglietti disponibili in prevendita da martedì 31 gennaio su TicketOne, tramite i circuiti di vendita e le prevendite autorizzate.