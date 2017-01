Isola Intervista a Vladimir Luxuria: «In studio commento, incoraggio e… smaschero le strategie, senza pietà»

Prima naufraga poi inviata e ora opinionista in studio. Vladimir Luxuria ritorna all’Isola dei Famosi rivestendo nuovi panni e da lunedì 30 gennaio affianca Alessia Marcuzzi nell’edizione 2017 del programma di Magnolia in onda su Canale 5. Osservatrice privilegiata, Luxuria raccoglie l’eredità di Mara Venier e Alfonso Signorini consapevole della responsabilità che il ruolo richiede e proprio per questo motivo, dice, non farà sconti a nessuno: «Sarò obiettiva e integerrima, giudicherò tutti alla stessa maniera anche se tra i concorrenti ci sono persone che conosco o con cui ho lavorato. E non mi farò influenzare dall’avvenenza fisica: sarò spietata.

Il mio compito è commentare quello che succede, quello che faccio anche a casa davanti alla TV, sarò un ponte tra chi sta a casa e in studio. Incoraggerò i concorrenti ma smaschererò anche le strategie e fustigherò le mancanze di rispetto». Tra i ricordi dell’esperienza personale di naufraga e i propositi in qualità di opinionista, abbiamo chiesto a Vladimir qualche considerazione su questa nuova avventura…

Al di là della serietà del compito, Luxuria spera soprattutto «di vedere persone parlanti e agenti, che ci facciano anche divertire» temendo, invece, «la rissa fisica e il linguaggio irrispettoso». Ma qual è il pregio più grande del programma? «La cosa bella dell’Isola è che mostra lati diversi di personaggi noti: chi potrebbe stupirci di più? Beh, per esempio, siamo abituati a vedere Moreno cantare o fare il giudice ad Amici oppure Giulio Base, plurilaureato e regista affermato, e poi c’è Malena, una donna molto forte, consapevole, intelligente. Dividerà il pubblico, soprattutto femminile».

Spazio anche ai ricordi più belli dell’isola vissuta, quella che Luxuria vinse nel 2008: è allora che il momento più difficile, a un passo dal lasciare il gioco, è diventato anche il più intenso, poetico, emozionante. Se allora a condurre il programma era Simona Ventura, ora Vladimir fa da spalla ad Alessia Marcuzzi, alla sua terza edizione: «Sono felice di lavorare ancora con Alessia e ringrazio Mediaset per la fiducia che mi sta dando. Mi auguro sia un’edizione divertente; io porto la mia dose di ironia». Nella clip Facebook la nostra intervista completa.