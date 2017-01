Train: fuori il nuovo album ‘A Girl A Bottle A Boat’, undici tracce inno alla libertà e alla spensieratezza

Come fai a non amarli, a non sorridere dalla prima nota della traccia di apertura all’ultimo ritornello? I Train sono tornati con un album, A Girl A Bottle A Boat (Columbia Records), che racchiude fin dal titolo quello spirito di libertà, quell’ambizione alla spensieratezza e alla semplicità di una giornata fuori porta.

Dopo il singolo Play That Song che ha debuttato direttamente nella Top5 della Billboard 200 chart, la band di San Francisco continua a percorre la strada del pop, folk e rock melodico made in USA su testi che raccontano una quotidianità quasi disarmante. Le tracce r’n’b e l’aggiunta di qualche porzione elettronica in alcuni brani completano un quadro sonoro sempre riconoscibile in cui il mood del disco è la firma di sempre del gruppo. Non è un caso, del resto, che Pat Monahan & Co. abbiano definito il loro settimo progetto «l’album più divertente e appagante che abbiamo fatto». E si sente, eccome.

Decimo album in studio, A Girl A Bottle A Boat è l’ultimo di una serie di lavori dal 1994 a oggi, i cui singoli hanno segnato le stagioni della musical mondiale, da Drops of Jupiter a Hey Soul Sister a Drive By. Di seguito la tracklist dell’album: 1. Drink Up, 2. Play That Song, 3. The News, 4. Lottery, 5. Working Girl, 6. Silver Dollar, 7. Valentine, 8. What Good Is Saturday, 9. Loverman (featuring Priscilla Renea), 10. Lost and Found, 11. You Better Believe. Chissà, tra queste, quale sarà la prossima hit.