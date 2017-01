La Rua: dopo gli show-evento sono pronti per Sanremo. ‘Tutta la vita questa vita’ sigla del Dopo Festival

Protagonisti del “caso pre-Sanremo” dell’anno, i grandi esclusi sono forse coloro che al momento si sono guadagnati la vetrina più interessante al di là dei meccanismi della gara. Al di là, infatti, dei malumori del giorno dopo, i La Rua hanno davvero mosso la macchina sanremese che, prestando l’orecchio alla mobilitazione sollevatasi anche sul web, ha deciso di affidare alla band la sigla del Dopo Festival 2017.

Così, il nuovo singolo Tutta La Vita Questa Vita introduce l’appuntamento quotidiano condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band, in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai1. Non solo: Carlo Conti, infatti, ha mantenuto anche la promessa fatta a pubblico e stampa invitando Daniele & Co. a portare sulla prima rete il nuovo singolo nella puntata del venerdì – quella che proclama il vincitore delle Nuove Proposte – e ad aprirne le altre.

Il gruppo si gode intanto la scia di entusiasmo che i recenti concerti-evento a Roma (25 gennaio, Traffic Live Club) e Milano (26 gennaio, Salumeria della Musica) hanno portato, a loro stessi e al pubblico. Ed è proprio quella l’energia che i fan – e non solo – si aspettano in riviera. Ci vediamo in Liguria, ragazzi!