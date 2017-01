Festival di Sanremo 2017: tutti gli ospiti. Tra i più attesi Robbie Williams, Ricky Martin, Zucchero, Mika e Alvaro Soler

[IN AGGIORNAMENTO]

Dopo aver visto il programma delle serate, il regolamento e la musica (inediti e cover) che il Festival di Sanremo 2017 promette, c’è un altro argomento da affrontare, quello degli ospiti. Annunciati come sempre alla spicciolata, il cast dei super ospiti di questa edizione spazia dal mondo de cinema a quello musicale, con nomi internazionali che sono di per sé già ottimi motivi per seguire la kermesse. A partire da quello di Robbie Williams, la cui presenza è stata ufficializzata senza ancora indicazione della data di esibizione; a Maurizio Crozza, invece, è affidata una copertina in diretta con vari interventi nel corso di tutte le serate.

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 In ordine di tempo, Tiziano Ferro è stato il primo artista confermato dallo stesso Carlo Conti, al suo terzo Festival come conduttore e Direttore Artistico. L’amato big italiano, ambasciatore della nostra canzone in tutto il mondo, è atteso all’Ariston nella serata di martedì 7 febbraio in coppia con Carmen Consoli; insieme portano in riviera il loro ultimo singolo Il conforto, contenuto nell’album di Ferro Il mestiere della vita.

Sempre nella prima puntata calcano il palco Ricky Martin e la band dei record Clean Bandit, in radio con la hit Rockabye per tre settimane in vetta alla classifica italiana dei singoli più venduti e già certificata Doppio Disco di Platino FIMI/Gfk. Per il cinema arrivano, invece, Paola Cortellesi e Antonio Albanese che promuovono il film Mamma o papà? e Raoul Bova con Rocio Muños Morales – lo scorso anno al fianco di Conti -.

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 Nella seconda serata di Festival gli ospiti musicali che salgono sul palco sono Giorgia – che presenta il suo ultimo album Oronero in preparazione del tour live al via a marzo – e la rock band dei Biffy Clyro, reduce dalle tre date italiane a Milano, Roma e Padova. L’attrice Sveva Alviti racconta la propria esperienza cinematografica nei panni di Dalida.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 Il giovedì sanremese porta con sé una nuova star musicale internazionale, Mika, che con il suo recente show di Rai 2 Stasera CasaMika ha conquistato grandi e piccoli confermando un successo trasversale anche sul piccolo schermo. E nella stessa puntata, a proposito di bambini, l’Ariston apre le porte al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 Ospiti non ancora annunciati.

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 Per il Gran Finale del 67° Festival della Canzone Italiana è stato confermato finora un solo nome italiano, quello di Zucchero, che di recente ha pubblicato la speciale Deluxe Edition dell’album Black Cat e si prepara a tornare all’Arena di Verona con cinque nuovi show dall’1 al 5 maggio. Super ospite internazionale Avaro Soler, che festeggia a Sanremo un 2016 ai vertici delle classifiche con Sofia e l’album Eterno Agosto