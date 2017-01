Ritorno a Cayo Cochinos: dal 30 gennaio L’Isola dei Famosi. Conduce Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria opinionista

I naufraghi sono già partiti, la squadra in loco scalda i motori e il team Magnolia/Mediaset si prepara a una nuova avventura con il reality di sopravvivenza che ha fatto scuola in tv. Riparte, infatti, lunedì 30 gennaio 2017 la grande macchina de L’Isola dei Famosi, al via in prima serata su Canale 5 condotta per il terzo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Al suo fianco, new entry dell’edizione 2017, Vladimir Luxuria che eredita il ruolo di Alfonso Signorini e Mara Venier come opinionista in studio e Stefano Bettarini come inviato in Honduras.

«Dopo due grandi annate dall’ottimo riscontro, anche social, torniamo con un’edizione piena di novità a partire dalla nostra opinionista e dal nuovo inviato», dichiara il Direttore di rete Giancarlo Scheri che preannuncia la matrice scientifico-sperimentale dell’Isola. «Per noi di Magnolia questa è l’edizione numero dodici – gli fa eco la produzione – e abbiamo definito un meccanismo di gioco divertente che ogni anno sviluppa un racconto con varie chiavi, tra epica e commedia. Abbiamo lavorato dall’estate scorsa per accentuare parte divertente e il cast è ottimale per questo percorso».

Quella in partenza, infatti, è una sfida di darwiniana memoria che mette alla prova i concorrenti con prove sia fisiche sia mentali che danno accesso alle varie tappe evolutive rappresentate dalle diverse isole sui cui i naufraghi sono chiamati a (con)vivere. Ogni passaggio corrisponde a una delle grandi stagioni dello sviluppo umano con la conquista dei materiali che hanno caratterizzato ogni era, dal fuoco ai metalli fino alla civiltà compiuta. «È un’isola in versione antropologica, per studiare la specie umana dalla fase primordiale a quella più evoluta», viene raccontato in conferenza stampa.

A vivere il viaggio tra il passato e il presente, in una sorta di evoluzione da homo primordialis a homo catodicus, è un manipolo di baldi concorrenti dai volti più o meno noti che ambiscono al montepremi finale di 100mila euro. Ecco il cast (in rigoroso ordine alfabetico): Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis. A questi si aggiunge Giulia Calcaterra o Desirée Popper, scelta dal pubblico con un televoto.

In occasione della presentazione ufficiale, Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria e il direttore Scheri hanno raccontato le impressioni su questa edizione 2017, spiegando la scelta di Bettarini come inviato, la decisione di lasciare a casa Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobili e ammettendo di aver già sentito di primi screzi fra i partecipanti. In questo video tutti gli highlihtgs dell’evento.

Come da diversi anni a questa parte L’Isola vive anche online e sui social, grazie all’hashtag ufficiale #Isola (si vota attraverso SMS, web, Twitter e App Mediaset), al sito dedicato isola.mediaset.it, all’applicazione gratuita e ai profili ufficiali del programma che rendono disponibili contenuti inediti e curiosità. Radio 105 è radio ufficiale del programma e gestisce anche la social room durante la diretta. Pronti a soffrire, ma anche a divertirsi, insieme ai protagonisti oltreoceano?