NuoveProposte Braschi: in radio dal 27 gennaio il brano sanremese ‘Nel mare ci sono i coccodrilli’

Casca il mondo e tu vuoi ballare e allora parlo con te senza senso senza rumore / E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male. Suona così il brano che il giovane Braschi, in gara tra le Nuove Proposte al 67 Festival di Sanremo, porta sul palco del Teatro Ariston; Nel mare ci sono i coccodrilli è firmata sia nel testo sia la musica dal suo interprete che si è ispirato all’omonimo romanzo di Fabio Geda. Il brano fa parte di Trasparente, il nuovo disco di Braschi fuori il 10 febbraio (iMean Music & Management, distribuzione Artist First).

In radio dal 27 gennaio, il pezzo è un’interpretazione contemporanea del cantautorato pop e rock d’autore che si mantiene sul filo dell’impegno senza scadere nel proclama posticcio. Forte anche la componente autobiografica che diventa occasione di riflessione oltre che di condivisione personale: in quel giovane “fortunato in mezzo alla vita che passa” non possono non riconoscersi le generazioni di oggi – e forse anche quelle di ieri.

La storia, il destino e la sorte giocano la loro partita reggendo i fili di ciascuno dettandone le sorti fin dalla nascita: perché io sono qui e un altro, proprio lui, sotto i cacciabombardieri in Afghanistan? In un’esistenza tanto precaria non resta che procedere guardando avanti lontano dai coccodrilli del mare.