‘Mani nelle mani’: Michele Zarrillo torna a Sanremo e pubblica il nuovo album ‘Vivere e rinascere’, dal 10 febbraio

Tra i grandi ritorni all’Ariston di questa edizione 2017 c’è anche quello di Michele Zarrillo, veterano della kermesse con all’attivo ben nove partecipazioni (la prima nel 1981). A nove anni dalla sua ultima presenza in riviera, il cantautore arriva al Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano Mani nelle mani, firmato dallo stesso interprete insieme a Giampiero Artegiani. Per la serata cover, infine, l’artista sceglie di portare un classico come Se tu non torni di Miguel Bosé.

Mani nelle mani fa parte del nuovo album di inediti Vivere e rinascere, in uscita il 10 febbraio per Universal Music, progetto che segna la ripartenza di Zarrillo dopo un periodo che lo ha visto affrontare un problema di salute che lo ha costretto al riposo. Proprio durante la lontananza dalle scene musicali, Michele ha messo in cantiere gli inediti in arrivo, curandone la scrittura e la realizzazione che si compie a oltre cinque anni dal precedente disco Unici al mondo.